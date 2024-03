NATO je predovšetkým mierová organizácia, nerieši medzinárodné konflikty použitím sily, vyhlásil Blanár

Riešenie sporov mierovými prostriedkami

29.3.2024 (SITA.sk) - Prioritnou úlohou NATO je riešiť medzinárodné spory mierovými prostriedkami, nie použitím sily. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Smer-SD ) pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie, ktoré si Slovensko pripomína práve v piatok.Vstup SR do NATO podľa Blanára predstavoval významný krok potvrdzujúci svoju váhu i dnes v kontexte aktuálne prebiehajúcich konfliktov na Ukrajine, v regióne Blízkeho východu či v severnej Afrike.„Slovensko pred dvomi dekádami vstupom do aliancie zadefinovalo svoj životný priestor a dôležitosť kolektívnej bezpečnosti. Tá predstavuje pre našu vlasť silnú bezpečnostnú záruku a je hlavnou témou aj v dnešných časoch, kedy mnohí nepovažujú za dôležité slovo mier," uviedol šéf slovenskej diplomacie a pripomenul, že NATO je predovšetkým obranná a mierová organizácia a jej prioritou je riešiť akékoľvek medzinárodné spory mierovými prostriedkami, nie použitím sily.Minister poukázal aj na potrebu silného partnerstva a dodržiavania záväzkov najmä vzhľadom na celosvetovú zmenu bezpečnostného prostredia v súvislosti s prebiehajúcimi konfliktmi, ako aj v súvislosti s terorizmom či nelegálnej migrácie, ktoré podľa Blanára predstavujú pre Slovensko a celú EÚ bezpečnostné ohrozenie.Ako rezort diplomacie uviedol, vstupom do NATO na seba SR prevzala nielen záväzky a povinnosti kolektívnej obrany, ale získalo aj výsady suverénnych, rozvinutých štátov, medzi ktoré sa zaradilo aj vďaka svojmu členstvu v NATO a tiež členstvu v EÚ.„Slovensko je silný, stabilný, predvídateľný a spoľahlivý partner. Budeme aj naďalej plniť svoje záväzky vrátane investície dvoch percent HDP do rozvoja našich ozbrojených síl, ktoré to teraz mimoriadne potrebujú. Našou prioritou je posilnenie kolektívnej obrany, osobitne protivzdušnej, ktorá nám momentálne veľmi chýba,“ doplnil Blanár s tým, že Slovensko má možnosť získavať prostredníctvom kolektívnej obrany širokospektrálne obranné spôsobilosti, prístup k špičkovým inováciám napomáhajúcim v rozvoji spolupráce s obranným priemyslom, výskumom a vývojom. Ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že budúci týždeň si členské štáty NATO pripomínajú aj 75. výročie založenia Severoatlantickej aliancie.Blanár bude pri tejto príležitosti zastupovať Slovensko na dvojdňovom zasadnutí ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli.