Členstvo v NATO musíme podľa SaS chrániť, Fico s Dankom a Pellegrinim podkopávajú dôveru v Alianciu

29.3.2024 (SITA.sk) - NATO je základný pilier bezpečnosti. Vyhlásila to strana Sloboda a Solidarita (SaS) pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie, ktoré pripadá na piatok. Podľa SaS NATO je aj po dlhých rokoch zárukou bezpečnosti.„Musíme byť za to vďační, napriek tomu, že sme neustále svedkami podkopávania nášho zahraničnopolitického ukotvenia," vyhlásila strana.Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga dôležitosť NATO potvrdila aj agresia Ruska na Ukrajine.„Hoci sa nás vojna dotýka na východnej hranici, vďaka dáždniku NATO a princípu jeden za všetkých, všetci za jedného, sme v bezpečí. Bohužiaľ, vládni predstavitelia na čele s Ficom Pellegrinim opakovane útočia na našich spojencov a podkopávajú dôveru v Alianciu," uviedol predseda SaS a dodal, že tieto kroky sú nezodpovedné, pretože žiadna iná alternatíva pre Slovensko neexistuje.„Členstvo v NATO, ako aj bezpečnosť, ktorú nám poskytuje, musíme preto absolútne chrániť," vyhlásil Gröhling.Podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) sa po 20 rokoch potvrdila správnosť rozhodnutia vstupu do NATO.„Sme hrdými členmi elitného klubu, ktorý nám poskytuje záruky bezpečnosti. Vďaka tomu vďačíme za mier a stabilitu, ktoré sú predpokladom sociálneho a ekonomického rozvoja. Rozhodnutie vstúpiť do NATO bolo nielen správne, ale aj prezieravé," uviedol Krúpa a uzavrel, že akékoľvek snahy o spochybňovanie, prípadne o vystúpenie z NATO bude SaS odmietať.