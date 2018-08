NATO je v hodnotiacej správe kritické k ozbrojeným silám SR

Ilustračné foto. Foto: TASR Vladimír Benko Foto: TASR Vladimír Benko

Brusel 10. augusta (TASR) - Severoatlantická aliancia vyčíta Ozbrojeným silám SR pomalé tempo budovania ťažkej mechanizovanej brigády, ktorá by mala byť jednou z jej hlavných priorít, ako aj nedostatočný počet vojakov či vojenských lekárov. Vyplýva to zo sumára hodnotiacej správy NATO, ktorý na Facebooku zverejnil Martin Dubéci z mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS).NATO podľa dokumentu tiež Slovensku odporúča, aby zdvojnásobilo svoje úsilie v oblasti napĺňania cieľov Aliancie z hľadiska kvantity, kvality a času a skvalitnilo riadenie ozbrojených síl predovšetkým v oblasti obranného plánovania.Podľa hodnotiacej správy NATO sa ministri obrany členských štátov Aliancie v roku 2017 dohodli, že prioritou ozbrojených síl Slovenskej republiky bude vybudovanie mechanizovanej brigády. Mechanizovaná brigáda stredného typu mala byť k dispozícii už tento rok, avšak tento cieľ sa naplniť nepodarilo. Vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu sa Slovensko zaviazalo do roku 2030, čo NATO pokladá za nedostatočné.Slovenská vláda odsúhlasila v roku 2017 nákup obrnených vozidiel pechoty typu 4×4 a 8×8, aby nahradili zastaranú vojenskú techniku. Zatiaľ však nebolo prijaté rozhodnutie, na akých podvozkoch majú byť. Výsledkom je nejasnosť, či vozidlá, ktoré sa majú obstarať, budú spĺňať požiadavky ťažkej brigády, uvádza sa v hodnotiacej správe NATO.Autori hodnotiacej správy NATO tiež upozorňujú Slovensko, že nie je schopné vyriešiť problém nízkeho počtu vojenských lekárov.píše sa v dokumente.V správe NATO sú uvedené aj ďalšie skutočnosti, ktoré Aliancia nehodnotí pozitívne, vrátane nedostatočnej podpory ozbrojených síl zo strany civilných zložiek. Ako problematický vidí tiež nízky počet príslušníkov ozbrojených síl SR.