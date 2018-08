Vedca P. Madsena, ktorý vraždil vo svojej ponorke, napadli vo väzení

Na archívnej snímke z 30. apríla 2008 vynálezca Peter Madsen stojí vo vnútri ponorky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 10. augusta (TASR) - Dánskeho vedca Petra Madsena, ktorého odsúdili za vraždu švédskej novinárky na palube jeho ponorky, vo väzení fyzicky napadli. Uviedol to v piatok bulvárny denník B.T s odvolaním sa na jeho obhajkyňu.K útoku na Madsena došlo ešte v stredu. Vzhľadom na okolnosti sa odsúdený vedec cíti dobre.Polícia potvrdila len to, že vo väznici Storström, kde si Madsen odpykáva svoj trest, došlo ku konfliktu medzi 18-ročným a 47-ročným mužom. Po údere do tváre museli staršieho z nich nakrátko ošetriť v nemocnici.Madsenova obhajkyňa pre médiá uviedla, že požiadala o preloženie svojho klienta do inej väznice. Nebolo jasné, či tento krok súvisí s tým, ako sa k Madsenovi správajú spoluväzni. Väznica Storström patrí medzi najmodernejšie väzenské zariadenia v Dánsku, píše agentúra DPA.Útok sa odohral takmer presne rok po tom, čo Madsen 10. augusta 2017 na palube vlastnoručne zostrojenej ponorky zavraždil švédsku novinárku Kim Wallovú. Žurnalistku mučil a jej mŕtvolu potom rozštvrtil a hodil do mora. V apríli tohto roka bol odsúdený na doživotie, proti čomu sa plánuje odvolať. Odvolací proces sa začne v septembri.