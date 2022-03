NATO nesie čiastočnú zodpovednosť za civilné obete, vyhlásila ukrajinská vicepremiérka

3.3.2022 - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) nesie čiastočnú zodpovednosť za úmrtia civilistov, pretože odmietla presadiť bezletovú zónu nad Ukrajinou.Vyhlásila to vo štvrtok podpredsedníčka ukrajinskej vlády Oľga Stefanišynová. Dôsledkom neochoty prijať toto rozhodnutie je zabíjanie civilného obyvateľstva a detí, povedala v rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4.„Krv týchto civilistov, vrátane matky a otca dvoch detí, ktoré sa narodili len včera a len dnes prišli o rodičov pri ostreľovaní, nie je iba na ruských rukách,“ uviedla vicepremiérka. Voľbu nediplomatického jazyka ospravedlňovala tým, že v čase keď hovorila, sedela v protibombovom kryte.Členské štáty NATO odmietli vyhlásiť bezletovú zónu nad Ukrajinou pre obavy, že by to viedlo k eskalácii konfliktu a priamym bojom medzi západnými silami a ruským letectvom.