Rusko je pripravené na mierové rokovania, bude pokračovať v snahe zničiť ukrajinskú vojenskú infraštruktúru

3.3.2022 - Rusko je pripravené na mierové rokovania s Ukrajinou, ale bude pokračovať vo svojom úsilí zničiť tamojšiu vojenskú infraštruktúru. Vo štvrtok to povedal ruský minister zahraničia Sergej Lavrov , podľa ktorého ruská delegácia na tohtotýždňových rokovaniach predložila ich požiadavky ukrajinským vyjednávačom a teraz čakajú na odpoveď Kyjeva, ktorú by mali dostať na stretnutí naplánovanom na štvrtok.Lavrov vyhlásil, že Moskva bude trvať na podmienkach, že Ukrajina už nikdy nebude pre Rusko predstavovať vojenskú hrozbu. Tiež povedal, že bude na Ukrajincoch, aby vybrali, akú vládu by mali mať.Ruský minister sa vyjadril aj na margo civilných obetí ruskej kampane na Ukrajine, ktorú ako „špeciálnu operáciu“ začalo minulý týždeň. Trval na tom, že ruská armáda používa len presné zbrane na vojenské ciele.Uznal, že ruské útoky mohli zabiť civilistov, pričom skonštatoval „akákoľvek vojenská akcia je plná obetí, a to nielen medzi armádou, ale aj civilistami“. Agentúra The Associated Press už skôr množstvom dôkazov zdokumentovala, že bombardovanie po celej Ukrajine zasahuje bez rozdielu domy, školy a nemocnice.