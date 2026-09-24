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24. septembra 2026

NATO odmieta reagovať na Ficove výroky, Rutte zdôraznil záväzok spojencov


Tagy: Generálny tajomník NATO Premiér Slovenskej republiky Vojna na Ukrajine

Predseda slovenskej vlády si neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom. Severoatlantická aliancia (NATO) nebude komentovať výroky lídra ...



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turkey_nato_summit_59719 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Predseda slovenskej vlády si neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom.


Severoatlantická aliancia (NATO) nebude komentovať výroky lídra spojeneckého štátu. Pre SITA to uviedla Kancelária strategickej komunikácie aliancie v súvislosti s výrokmi predsedu slovenskej vlády Roberta Fica. Ten nedávno mimo iného uviedol, že si neželá, aby Slovensko „bolo súčasťou nejakého vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5“.

Kolektívna bezpečnosť


Pokiaľ ide o samotný článok 5. základnej zmluvy NATO, aliancia poukázala na vyjadrenie, ktoré urobil generálny tajomník Mark Rutte v rámci prejavu na podujatí The Ditchley Foundation vo Veľkej Británii uplynulý týždeň. „Jednota, solidarita a kolektívna sila ostávajú základom mieru, bezpečnosti a prosperity pre našich občanov. Týka sa to jednej miliardy ľudí na oboch stranách Atlantiku. V Ankare (samit NATO v júli 2026, pozn. SITA) všetci lídri potvrdili pevný záväzok našej kolektívnej bezpečnosti na základe článku 5. Útok na jedného je útok na všetkých,“ vyhlásil vtedy Rutte.

Fico tiež v uplynulých dňoch povedal, že sa na článok 5 základnej zmluvy NATO, ktorý hovorí o vzájomnej pomoci NATO pri napadnutí členského štátu, pozerá triezvo, a nie ako „malý ukričaný pionier s gumipuškou v ruke“. „My, Slováci, máme svoje skúsenosti s Mníchovom v roku 1938, keď nás zmluvne zaviazané demokratické mocnosti oklamali, zradili a predložili Hitlerovi ako upečené kura,“ vyhlásil v soboru 19. septembra Fico.

Fico si vojnu neželá


Ako predseda slovenskej vlády si podľa vlastných slov neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného vojenského dobrodružstva. „Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou, slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národno-štátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO,“ skonštatoval Fico.

Vyrobiť zámienku na začatie vojny je podľa premiéra veľmi jednoduchá vec. „Sme však dostatočne vyspelí, aby sme rozoznali, či ide o skutočný ozbrojený útok nečlenskej krajiny proti jednému alebo viacerým členským krajinám NATO. Za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia SR bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám,“ doplnil predseda vlády.


Zdroj: SITA.sk - NATO odmieta reagovať na Ficove výroky, Rutte zdôraznil záväzok spojencov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny tajomník NATO Premiér Slovenskej republiky Vojna na Ukrajine
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