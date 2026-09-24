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24. septembra 2026

Budova Slovenského národného múzea sa podľa odborníkov hýbe. SaS žiada okamžité riešenie – VIDEO


Tagy: Architekt Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Havarijný stav Ministerka kultúry SR Opozícia Podnet Správa rezortných zariadení

Ako na tlačovej besede uviedol tímlíder SaS pre kultúru René Parák, budova sa rozpadáva a sadá. Strana Sloboda a Solidarita ...



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snimka obrazovky 2026 09 24 o 12 08 00 676x353 24.9.2026 (SITA.sk) - Ako na tlačovej besede uviedol tímlíder SaS pre kultúru René Parák, budova sa rozpadáva a sadá.




Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na nevyhovujúci stav sídelnej budovy Slovenského národného múzea (SNM) na Vajanského nábreží v Bratislave. Ako na tlačovej besede uviedol tímlíder SaS pre kultúru René Parák, budova sa rozpadáva a sadá.

Poukázal pritom na dokument Krajského pamiatkového úradu Bratislava, ktorý na základe statického posudku uvádza, že zistené poruchy podložia budovy majú mimoriadne závažný charakter a je nutná bezodkladná sanácia súčasného stavu, aby sa predišlo vzniku ešte závažnejších porúch ohrozujúcich bezpečnosť stavby a osôb.

Parák kritizuje nečinnosť vedenia


Parák tvrdí, že vedenie SNM v tejto súvislosti nekoná, poukázal aj na to, že do budovy múzea stále prichádzajú návštevníci a pôsobia v nej zamestnanci. Nečinnosť vytýkal aj Správe rezortných zariadení MK SR. Statický posudok má podľa Paráka zhruba pol roka, no za ten čas sa nič neudialo.

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„Otázka dnes už dnes nestojí tak, čo v rezorte kultúry padá. Môžeme sa skôr pýtať, čo nepadá,” poznamenal. Ministerku kultúry i správu rezortných zariadení vyzval na konanie vo veci. Liberáli tiež podávajú podnet na Štátny stavebný dozor, aby začal konať. Zvažujú i trestné oznámenie, ak budú reálne ohrozené ľudské životy.

Architekt hovorí o pohybe budovy


Architekt Ján Tvrdoň, ktorý pre SNM pracoval ako technický manažér pri rôznych rekonštrukciách, na tlačovej besede uviedol, že táto národná kultúrna pamiatka má dlhodobo zlomenú základovú dosku a je dlhodobo geodeticky monitorovaná. Aktuálne zistenia podľa jeho slov ukazujú, že budova sa dala do pohybu. „Budova sa láme na dve časti, ktoré sa od seba oddeľujú,” vraví.

Poukázal, že v roku 2023 bol obstaraný statický posudok, podľa ktorého je budova v havarijnom stave a na stupnici od jeden do päť ju statik ohodnotil na päť. Pamiatkari v tejto súvislosti požadovali neodkladné opatrenia. Tvrdoň poukázal aj na zemetrasenie s epicentrom pri Šamoríne spred niekoľkých mesiacov, ktoré malo za následok ďalší pohyb budovy. Jej súčasný stav je tak podľa neho ešte horší, než opisoval posudok.

„Pohyb budovy má progresívny charakter,” povedal. Vyjadril tiež prekvapenie nad tempom opráv, kritizoval aj to, že budova je stále prístupná verejnosti, čo je podľa neho nebezpečné. Považuje za potrebné vyvíjať tlak na kompetentných. Z opatrení, s ktorými je možné ihneď začať, spomenul objednanie projektovej dokumentácie či sanáciu základov budovy, aj nájdenie vhodných priestorov pre exponáty a administratívu. Tvrdoň tvrdí, že Správa rezortných zariadení MK SR je o probléme informovaná a má k dispozícii potrebné dokumenty.


Zdroj: SITA.sk - Budova Slovenského národného múzea sa podľa odborníkov hýbe. SaS žiada okamžité riešenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Architekt Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Havarijný stav Ministerka kultúry SR Opozícia Podnet Správa rezortných zariadení
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