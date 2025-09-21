Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 21.9.2025
 Meniny má Matúš
 24hod.sk    Zo zahraničia

21. septembra 2025

NATO spustilo misiu Eastern Sentry, vo vzduchu monitorujú situáciu piloti zo šiestich krajín


Tagy: Estónsko Poľsko rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine vzdušný priestor Zahraničie

V lietadle Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vo výške približne 10-tisíc metrov nad východným Poľskom sledovali príslušníci letectva zo šiestich krajín obrazovky, ...



caribbean_carnival_nyc_53056 676x451 21.9.2025 (SITA.sk) - V lietadle Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vo výške približne 10-tisíc metrov nad východným Poľskom sledovali príslušníci letectva zo šiestich krajín obrazovky, aby zaznamenali akýkoľvek náznak narušenia hraníc aliancie ruskými lietadlami.

Incident nad Estónskom vyvolal obavy


V piatok došlo k narušeniu estónskeho vzdušného priestoru dvoma ruskými stíhačkami na 12 minút, čo vyvolalo okamžitú reakciu NATO a vyvolalo obavy v celej Európe. Napriek tomu, že obloha sa počas soboty zdala pokojnejšia, posádka zostala ostražitá.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




„Ak existuje akákoľvek vzdušná hrozba pre NATO, chceme ju zachytiť čo najrýchlejšie,“ povedal nemecký podplukovník Mike Belizaire novinárom agentúry AFP, ktorým umožnili exkluzívny prístup k letu. „Našou úlohou je poskytnúť včasné varovanie, aby mali velitelia viac času na rozhodnutie, ako reagovať.“

Po nedávnych incidentoch, vrátane zostrelenia ruských dronov nad Poľskom, NATO spustilo misiu Eastern Sentry na posilnenie obrany východnej hranice. Do Poľska boli vyslané stíhačky z Francúzska, Nemecka a ďalších krajín.

Lietadlo AWACS vidí stovky kilometrov ďaleko


Belgický pilot kapitán Joel, vedúci posádky prieskumného lietadla AWACS, ktoré má radar s dosahom približne 500 kilometrov, uviedol, že misia má za cieľ zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru NATO a monitorovať situáciu v celej oblasti vrátane Bieloruska a ruskej Kaliningradskej oblasti. Jeho lietadlo dokáže spozorovať objekty veľkosti väčšieho vtáka. „Je to v podstate fyzika, keď ste vyššie, vidíte ďalej,“ povedal Joel.

Na obrazovkách lietadla sa zobrazovali desiatky blikaní, ktoré predstavovali vzdušnú aktivitu od južného Švédska až po západnú Ukrajinu. Operátor amerického letectva Aaron Peace dokáže za menej ako 30 sekúnd vyhodnotiť, či neznámy objekt predstavuje hrozbu.

Drony sú čoraz väčšou výzvou


Napriek schopnosti monitorovať situáciu predstavujú nízkonákladové drony, ktoré sa stali bežnými v konflikte na Ukrajine a nedávno prenikli do Poľska, väčšiu výzvu. AWACS bol navrhnutý na sledovanie rýchlych a vysokých lietadiel, takže pomalšie a menšie objekty sú ťažšie identifikovateľné.

NATO použilo svoje moderné stíhačky F-35 na zostrelenie dronov, no predstavitelia aliancie hľadajú efektívnejšie a lacnejšie spôsoby, ako čeliť tejto hrozbe. „O tejto téme budeme v nasledujúcich týždňoch hovoriť viac,“ uviedol jeden z predstaviteľov NATO pod podmienkou anonymity.


Zdroj: SITA.sk - NATO spustilo misiu Eastern Sentry, vo vzduchu monitorujú situáciu piloti zo šiestich krajín © SITA Všetky práva vyhradené.

