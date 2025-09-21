Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

21. septembra 2025

Majerský varuje opozíciu, generálny štrajk by ochromil celú krajinu, dnes naň nie je priestor


Tagy: Generálny štrajk konsolidácia konsolidácia verejných financií O 5 minút 12 opozičné protesty predseda KDH

Na generálny štrajk v súčasnosti nie je priestor. Vyhlásil to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút ...



67b09b529e89b030156482 676x488 21.9.2025 (SITA.sk) -



Na generálny štrajk v súčasnosti nie je priestor. Vyhlásil to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR predseda opozičného KDH Milan Majerský. Ako doplnil, generálny štrajk má úplne iné parametre ako sú opozičné protesty.

„Generálny štrajk na určitý čas ochromí celú politiku, celé hospodárstvo republiky, školstvo, zdravotníctvo, sociálnu oblasť, dopravu," vysvetlil Majerský.

Predseda KDH zároveň kritizoval opozičných kolegov, že o generálnom štrajku hovorili na opozičnej demonštrácii proti konsolidácii. „Vykríknuť niečo z tribúny podľa mňa nie je dôstojné. Ak idú nejaké opozičné strany na nejaký protest, mali by byť vopred dohodnuté na takýchto silných vyjadreniach," zdôraznil Majerský.















Zdroj: SITA.sk - Majerský varuje opozíciu, generálny štrajk by ochromil celú krajinu, dnes naň nie je priestor © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny štrajk konsolidácia konsolidácia verejných financií O 5 minút 12 opozičné protesty predseda KDH
