|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 21.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matúš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. septembra 2025
Majerský varuje opozíciu, generálny štrajk by ochromil celú krajinu, dnes naň nie je priestor
Tagy: Generálny štrajk konsolidácia konsolidácia verejných financií O 5 minút 12 opozičné protesty predseda KDH
Na generálny štrajk v súčasnosti nie je priestor. Vyhlásil to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút ...
Zdieľať
21.9.2025 (SITA.sk) -
Na generálny štrajk v súčasnosti nie je priestor. Vyhlásil to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR predseda opozičného KDH Milan Majerský. Ako doplnil, generálny štrajk má úplne iné parametre ako sú opozičné protesty.
„Generálny štrajk na určitý čas ochromí celú politiku, celé hospodárstvo republiky, školstvo, zdravotníctvo, sociálnu oblasť, dopravu," vysvetlil Majerský.
Predseda KDH zároveň kritizoval opozičných kolegov, že o generálnom štrajku hovorili na opozičnej demonštrácii proti konsolidácii. „Vykríknuť niečo z tribúny podľa mňa nie je dôstojné. Ak idú nejaké opozičné strany na nejaký protest, mali by byť vopred dohodnuté na takýchto silných vyjadreniach," zdôraznil Majerský.
Zdroj: SITA.sk - Majerský varuje opozíciu, generálny štrajk by ochromil celú krajinu, dnes naň nie je priestor © SITA Všetky práva vyhradené.
Na generálny štrajk v súčasnosti nie je priestor. Vyhlásil to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR predseda opozičného KDH Milan Majerský. Ako doplnil, generálny štrajk má úplne iné parametre ako sú opozičné protesty.
„Generálny štrajk na určitý čas ochromí celú politiku, celé hospodárstvo republiky, školstvo, zdravotníctvo, sociálnu oblasť, dopravu," vysvetlil Majerský.
Predseda KDH zároveň kritizoval opozičných kolegov, že o generálnom štrajku hovorili na opozičnej demonštrácii proti konsolidácii. „Vykríknuť niečo z tribúny podľa mňa nie je dôstojné. Ak idú nejaké opozičné strany na nejaký protest, mali by byť vopred dohodnuté na takýchto silných vyjadreniach," zdôraznil Majerský.
Zdroj: SITA.sk - Majerský varuje opozíciu, generálny štrajk by ochromil celú krajinu, dnes naň nie je priestor © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Generálny štrajk konsolidácia konsolidácia verejných financií O 5 minút 12 opozičné protesty predseda KDH
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
NATO spustilo misiu Eastern Sentry, vo vzduchu monitorujú situáciu piloti zo šiestich krajín
NATO spustilo misiu Eastern Sentry, vo vzduchu monitorujú situáciu piloti zo šiestich krajín
<< predchádzajúci článok
Ukrajinské jednotky objavili v ruskom muničnom sklade detonátory s hákovými krížmi, sú staré desaťročia
Ukrajinské jednotky objavili v ruskom muničnom sklade detonátory s hákovými krížmi, sú staré desaťročia