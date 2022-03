NATO vyzýva Putina na ukončenie vojny, odkaz má aj pre Bielorusko a Čínu

Ocenili aj hrdinstvo Ukrajincov

Cieľom je znížiť závislosť od Ruska

24.3.2022 (Webnoviny.sk) - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) vo štvrtok vyzvala ruského prezidenta Vladimira Putina , aby „okamžite zastavil vojnu na Ukrajine a stiahol odtiaľ všetky svoje jednotky“.Ako referuje spravodajský web BBC, predstavitelia NATO zároveň vyzvali Bielorusko, aby „skončilo so spoluúčasťou“ na ruskej invázii.Lídri NATO taktiež ocenili obyvateľov Ukrajiny, ktorí podľa nich „inšpirovali svet hrdinským odporom voči brutálnej ruskej vojne“. Predstavitelia aliancie v spoločnom vyhlásení uviedli, že prijímajú opatrenia na zaistenie bezpečnosti a obrany spojencov „vo všetkých oblastiach a s 360-stupňovým prístupom“.„Zvyšujeme odolnosť našich spoločností a našej infraštruktúry, aby sme čelili škodlivému vplyvu Ruska,“ dodáva sa vo vyhlásení. Opatrenia sa budú týkať i možných kybernetických, biologických a jadrových útokov zo strany Ruska.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyhlásil, že Putinova invázia na Ukrajinu z dlhodobého hľadiska „zmenila naše bezpečnostné prostredie“ a NATO je pripravené na „dlhú cestu“.Stoltenberg tiež povedal, že spojenci NATO koordinujú úsilie v oblasti energetickej bezpečnosti. To zahŕňa diverzifikáciu zdrojov dodávok a zníženie závislosti od ruskej ropy a plynu.Pri otázke o Číne skonštatoval, že Peking by sa mal pripojiť k zvyšku sveta v odsúdení „brutálnej vojny proti Ukrajine“ a nepodporovať Rusko ekonomicky ani vojensky.