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10. septembra 2026
NATO zostane silné bez ohľadu na to, kto vyhrá voľby vo Francúzsku, vyhlásil šéf Aliancie Rutte
Generálny tajomník NATO verí, že Francúzsko zostane pri podpore Ukrajiny a investíciách do obrany bez ohľadu na výsledok budúcoročných volieb. NATO zostane silné ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Generálny tajomník NATO verí, že Francúzsko zostane pri podpore Ukrajiny a investíciách do obrany bez ohľadu na výsledok budúcoročných volieb.
NATO zostane silné bez ohľadu na výsledok budúcoročných prezidentských volieb vo Francúzsku, vyhlásil vo štvrtok generálny tajomník Aliancie Mark Rutte.
Prieskumy naznačujú silnú pozíciu líderky francúzskej krajnej pravice Marine Le Penovej, ktorá v minulosti spochybňovala úlohu Francúzska v NATO aj rozsah podpory Ukrajine.
„Voľby vo Francúzsku budú v máji budúceho roka a bez ohľadu na ich výsledok NATO zostane, zostane jednotné a zostane silné,“ povedal Rutte na stretnutí s nemeckými diplomatmi v Berlíne.
Šéf NATO vyjadril presvedčenie, že ktorýkoľvek víťaz volieb bude pokračovať v základnom kurze Aliancie. „Mám plnú dôveru, že ktokoľvek bude zvolený, zostane pri kľúčových veciach – investovaní do obrany a zabezpečení toho, aby Ukrajina túto vojnu neprehrala.“
Rutte zároveň varoval pred snahami dosiahnuť dohodu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom za cenu podceňovania bezpečnostnej hrozby. „Nesmieme byť naivní. Toto je dlhodobé. Je to hrozba,“ povedal.
Jeho slová zazneli aj po výraznom volebnom víťazstve krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) v Sasku-Anhaltsku.
Rutte odmietol komentovať vnútornú nemeckú politiku a zdôraznil, že NATO bude spolupracovať s „kýmkoľvek, koho zvolia“ voliči v jeho 32 členských štátoch.
Bývalý dlhoročný holandský premiér zároveň odporučil vládam pokračovať v reformách aj napriek politickým otrasom. „Držať sa nastaveného kurzu je vždy najlepšie,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - NATO zostane silné bez ohľadu na to, kto vyhrá voľby vo Francúzsku, vyhlásil šéf Aliancie Rutte © SITA Všetky práva vyhradené.
NATO zostane silné bez ohľadu na výsledok budúcoročných prezidentských volieb vo Francúzsku, vyhlásil vo štvrtok generálny tajomník Aliancie Mark Rutte.
Prieskumy naznačujú silnú pozíciu líderky francúzskej krajnej pravice Marine Le Penovej, ktorá v minulosti spochybňovala úlohu Francúzska v NATO aj rozsah podpory Ukrajine.
„Voľby vo Francúzsku budú v máji budúceho roka a bez ohľadu na ich výsledok NATO zostane, zostane jednotné a zostane silné,“ povedal Rutte na stretnutí s nemeckými diplomatmi v Berlíne.
Ukrajina nesmie prehrať
Šéf NATO vyjadril presvedčenie, že ktorýkoľvek víťaz volieb bude pokračovať v základnom kurze Aliancie. „Mám plnú dôveru, že ktokoľvek bude zvolený, zostane pri kľúčových veciach – investovaní do obrany a zabezpečení toho, aby Ukrajina túto vojnu neprehrala.“
Rutte zároveň varoval pred snahami dosiahnuť dohodu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom za cenu podceňovania bezpečnostnej hrozby. „Nesmieme byť naivní. Toto je dlhodobé. Je to hrozba,“ povedal.
Aliancia AfD nekomentuje
Jeho slová zazneli aj po výraznom volebnom víťazstve krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) v Sasku-Anhaltsku.
Rutte odmietol komentovať vnútornú nemeckú politiku a zdôraznil, že NATO bude spolupracovať s „kýmkoľvek, koho zvolia“ voliči v jeho 32 členských štátoch.
Bývalý dlhoročný holandský premiér zároveň odporučil vládam pokračovať v reformách aj napriek politickým otrasom. „Držať sa nastaveného kurzu je vždy najlepšie,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - NATO zostane silné bez ohľadu na to, kto vyhrá voľby vo Francúzsku, vyhlásil šéf Aliancie Rutte © SITA Všetky práva vyhradené.
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