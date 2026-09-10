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10. septembra 2026

Dcéra severokórejského vodcu má zrejme mladšieho súrodenca


Tagy: Severokórejský režim

Južná Kórea naďalej považuje dcéru Kim Čong-una za pravdepodobnú nástupkyňu severokórejského vodcu. Kim Ču-e, dcéra severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorú juhokórejská rozviedka považuje ...



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north_korea_665691 676x290 10.9.2026 (SITA.sk) - Južná Kórea naďalej považuje dcéru Kim Čong-una za pravdepodobnú nástupkyňu severokórejského vodcu.


Kim Ču-e, dcéra severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorú juhokórejská rozviedka považuje za jeho pravdepodobnú nástupkyňu, má zrejme mladšieho súrodenca. Juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS) to uviedla vo štvrtok pri doplnení svojich poznatkov o štruktúre vládnucej rodiny.

Juhokórejská rozviedka už v minulosti uvádzala, že Kim Čong-un má pravdepodobne tri deti, neistota však pretrvávala v otázke poradia ich narodenia. „Národná spravodajská služba v súčasnosti hodnotí, že Kim Ču-e je pripravovaná na úlohu nástupkyne, a má za to, že má mladšieho súrodenca neznámeho pohlavia,“ uviedla NIS.

Rozviedka zároveň pokračuje v overovaní, či má Kim Ču-e aj staršieho brata. Podľa NIS však „aj keby existoval, nie je v pozícii, aby sa stal nástupcom“.

Kim Ču-e sa na verejnosti prvýkrát objavila v roku 2022, keď sprevádzala svojho otca pri odpálení medzikontinentálnej balistickej rakety. Odvtedy sa spolu s Kim Čong-unom zúčastnila na viacerých významných politických udalostiach vrátane prominentnej návštevy Pekingu.

Severokórejské štátne médiá ju označovali za „milované dieťa“, ale aj za „veľkú osobnosť vedenia“. Kórejský výraz „hyangdo“ sa podľa správy zvyčajne používa v súvislosti s najvyššími predstaviteľmi krajiny a ich nástupcami.

Rodina Kimovcov vládne Severnej Kórei už desaťročia. Významnú súčasť politického systému krajiny tvorí kult osobnosti spojený s dynastiou a jej takzvanou „pokrvnou líniou Paektu“.


Zdroj: SITA.sk - Dcéra severokórejského vodcu má zrejme mladšieho súrodenca © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Severokórejský režim
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