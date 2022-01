NATO zvolalo na piatok mimoriadne rokovanie, ministri zahraničných vecí budú riešiť situáciu na Ukrajine

Biden už varoval Putina

Rokovania budú už o týždeň

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministri zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) tento týždeň usporiadajú virtuálne stretnutie venované situácii na Ukrajine a nadchádzajúcim rokovaniam s Ruskom. Organizácia o tom informovala v utorok.Mimoriadne piatkové zasadnutie otvorí týždeň intenzívnych diplomatických aktivít týkajúcich sa posilňovania ruskej vojenskej prítomnosti na hraniciach s Ukrajinou a iniciatív k zmierneniu napätia medzi nepriateľmi z čias studenej vojny.Americký prezident Joe Biden ruskú hlavu štátu Vladimira Putina varoval, že Washington by mohol zaviesť voči Moskve dodatočné sankcie, pokiaľ Rusko podnikne ďalšie vojenské aktivity proti Ukrajine. Putin na to odpovedal, že takýto krok by mohol viesť k úplnému spretrhaniu väzieb medzi dvoma krajinami.Kremeľ žiada od Západu bezpečnostné záruky, ktoré by vylúčili rozšírenie NATO o Ukrajinu a ďalšie postsovietske štáty. Putin a Biden sa za posledný mesiac zhovárali dvakrát.Na 9. a 10. januára sú v Ženeve naplánované rozhovory medzi vysokými predstaviteľmi USA a Ruska. Po týchto rokovaniach bude 12. januára nasledovať zasadnutie Rady Rusko-NATO a 13. januára rozhovory na pôde Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).