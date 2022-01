Výnimočná príležitosť – La traviata vo štvrtok online

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2022 (Webnoviny.sk) -K skomponovaniu opery inšpirovalo Verdiho dielo francúzskeho románopisca Alexandra Dumasa mladšieho, slávny román, ktorý bol prvýkrát publikovaný v roku 1848. Dumas len ako 23-ročný spracoval tému, ktorá bola na stránkach literatúry zvláštnosťou: príbeh vidieckeho štrnásťročného dievčaťa, ktoré prichádza do mesta na Seine a ako kurtizána si neskôr získava pozornosť, obdiv a lásku umeleckého sveta i bohatých Parížanov. Verným ctiteľom Marie Duplessis, pod týmto menom žila v Paríži, bol napríklad skladateľ Franz Liszt a krátky, no intenzívny milostný vzťah s ňou prežil aj Alexander Dumas mladší. Jeho román vzbudil nebývalý ohlas – témou i odvahou jej spracovania.Námet oslovil aj Giuseppe Verdiho, jeho opera pod názvom La traviata (v preklade "zblúdilá", "tá, ktorá zišla z cesty") mala premiéru už v roku 1853 a zaujala aj tým, že v opere bola spracovaná téma zo súčasnosti. Prvá premiéra 6. marca 1853 sa uskutočnila v Benátkach a skončila sa fiaskom – ktovie, či to bolo aj tým, že objemná primadona, ktorá hlavnú postavu Violettu stvárňovala, zomierala na scéne na tuberkulózu, čo vyvolávalo v obecenstve dokonca smiech. Verdi operu prepracoval a už o rok, opäť v Benátkach, znel po predstavení búrlivý potlesk. Odvtedy patrí opera La traviata k najhranejším na svetových scénach. Príbeh parížskej kurtizány neskôr zaujal divadelných tvorcov i filmárov; k nim patrili napríklad George Cukor, Franco Zeffirelli či Mauro Bolognini. Postavu hlavnej hrdinky si zahrali Sarah Berhnardt, Greta Garbo, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert a ďalšie slávne herečky. A operná Violetta Valéry je vysnívanou postavou svetových sopranistiek.Aktuálne naštudovanie je v Opere SND v poradní siedme. Ako pristúpiť k téme, ktorá je taká známa, a čím sa súčasné naštudovanie v SND líši od predchádzajúcich, hovorí za zahraničný realizačný tím taliansky režisér"Táto Verdiho opera uzatvára jeho ,ľudskú trilógiuʻ opier Rigoletto, Trubadúr a La traviata, v ktorej skladateľ rozpráva príbehy ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Osudy hrdiniek sú ako na hojdačke a ja chcem sledovať predovšetkým ich ľudský príbeh. Nechcem ho skrývať za honosnými kulisami a obliekať do noblesných dobových šiat. Pocity lásky, strádania, šťastia a bolesti sú v každom storočí rovnaké. Záležalo mi na tom, aby sme ich stvárnili v súčasnosti, na minimalistickej scéne, sústreďujúc sa na emócie. Violettine city sa rozpadávajú na kúsky, rozdáva sa, aby sa napokon obetovala pre lásku..."Novú inscenáciu divácky atraktívneho titulu Verdiho opery pripravil v SND medzinárodný tím s talianskym režiséromorchester a zbor Opery SND zaznie pod taktovkou českého dirigentaPrihlásiť sa na sledovanie záznamu predstavenia na portáli navstevnik.online možno kedykoľvek v čase jeho trvania a sledovať od začiatku do konca bez teritoriálneho obmedzenia. Záznam je opatrený slovenskými a anglickými titulkami.Informačný servis