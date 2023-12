NATO zvýši spoločný vojenský rozpočet o 12 percent, civilný stúpne na niečo viac ako 438 miliónov eur

Efektívne riešenie spoločných výziev

Tretí piliero spoločného financovania

14.12.2023 (SITA.sk) - Vojenský rozpočet Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) by sa mal v roku 2024 zvýšiť o 12 % na 2,03 miliardy eur. Civilný rozpočet sa zvýši o 18 % na niečo viac ako 438 miliónov eur. Informovala o tom tlačová služba NATO.Zástupca generálneho tajomníka NATO Mircea Geoană zdôraznil, že zvýšené a rozšírené využívanie spoločného financovania NATO umožňuje spojencom efektívnejšie riešiť spoločné bezpečnostné výzvy."Spoločné financovanie demonštruje solidaritu a kolektívnu vôľu spojencov. V nepokojných časoch to potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým," povedal.poskytuje prostriedky na personálne, prevádzkové a programové náklady ústredia NATO a jeho medzinárodného personálu.pokrýva prevádzkové náklady veliteľskej štruktúry NATO, misií a operácií po celom svete.Tretím pilierom spoločného financovania NATO je, ktorý pokrýva veľké stavebné práce a investície do systému velenia a riadenia. Program má na rok 2024 stanovený strop vo výške 1,3 miliardy eur, čo predstavuje 30 % nárast oproti roku 2023."Spoločné rozpočty na financovanie posilňujú NATO tým, že poskytujú základné spôsobilosti, prispievajú k odstrašeniu, obrane a interoperabilite a podporujú konzultácie a rozhodovanie na najvyššej úrovni," uviedla aliancia.