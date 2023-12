Pre väčšinu Palestínčanov bol útok na Izrael správny, na Západnom brehu Jordánu podpora Hamasu výrazne stúpla

14.12.2023 (SITA.sk) - Až 57 percent obyvateľov Pásma Gazy a 82 percent na Západnom brehu Jordánu zastáva názor, že útok palestínskej militantnej organizácie Hamas na Izrael na začiatku októbra bol správnym krokom.Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 22. novembra do 2. decembra medzi 1 231 ľuďmi urobilo Palestínske centrum pre výskum politiky a prieskumy.Väčšina respondentov verí, že Hamas konal na obranu islamskej svätyne v Jeruzaleme proti židovským extrémistom a aby dosiahol prepustenie palestínskych väzňov. Iba 10 percent oslovených si myslí, že Hamas spáchal vojnové zločiny.Prieskum zároveň ukázal, že podpora Hamasu na Západnom brehu Jordánu stúpla na 44 percent zo septembrových 12 percent. V Pásme Gazy vyjadrilo dôveru Hamasu 42 percent oslovených, pričom pred tromi mesiacmi to bolo 38 percent.