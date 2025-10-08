|
08. októbra 2025
NaturaMed učí Slovákov, ako sa starať o zdravie nórskym spôsobom
Tagy: Zdravie
Budúci rok oslávi NaturaMed 20 rokov od momentu, keď začal najprv v Česku predávať rybí tuk a prepracoval sa k plnohodnotnej ponuke výživových doplnkov. Jeho heslom je "Zdravie z nórskej prírody", ktoré nám ...
8.10.2025 (SITA.sk) - Budúci rok oslávi NaturaMed 20 rokov od momentu, keď začal najprv v Česku predávať rybí tuk a prepracoval sa k plnohodnotnej ponuke výživových doplnkov. Jeho heslom je "Zdravie z nórskej prírody", ktoré nám ukazuje, čo je pre zdravie skutočne podstatné a čo je skôr len módnym trendom.
Tak ako v celej Škandinávii, aj u nás sa kedysi v školách podával rybí olej na lyžičku. Všimnite si ale veľký rozdiel – zatiaľ čo na severe ho považujú za tekuté zlato a nikdy si túto tradíciu nenechali vziať, u nás sme na neho na pár desiatok rokov zanevreli. Pred 20 rokmi sa to NaturaMed rozhodol zmeniť a začal do Česka dovážať prémiový nórsky olej z lososa.
A zatiaľ čo sa Nóri naučili vyrobiť rybí tuk tak, aby jeho užívanie bolo príjemnejšie, na Slovensku a v Česku sme ho zo svojho života úplne vyradili, čo je škoda.
Rybí tuk je potrebné dopĺňať preto, že je to bezkonkurenčný zdroj omega-3 kyselín, ktorých máme v našom jedálničku málo. Našťastie sme konečne pochopili, že rybí olej v kapsulách nemá absolútne žiadnu pachuť, takže si ho zase doprajeme.
Všeobecne platí, že v Nórsku je zdravotná starostlivosť na perfektnej úrovni, ale dlho sa na ňu čaká a mnohým ľuďom je vzdialená. Musia sa preto viac starať o svoje zdravie vlastnou cestou. A tak si osvojili mnoho pojmov – napríklad "Friluftsliv" – pohyb na čerstvom vzduchu, ktorý podporuje fyzické i duševné zdravie a odolnosť. Určite poznáte príslovie, ktorým sa tu riadia: "Neexistuje zlé počasie, len zlé oblečenie." Prirodzenou súčasťou života na severe je aj "Selvpleie" – komplexná starostlivosť o seba samého, ktorá kladie dôraz na odpočinok a kvalitný spánok.
Čo sa výživových doplnkov týka, Škandinávci sú minimalisti a radšej užívajú jediný produkt dlhé roky, ako by často skúšali novinky. U nich sa totiž nemusíte trafiť, a navyše sa účinky produktov spravidla prejavia po dlhšom čase, ktorý však nedosiahnete, keď doplnky striedate. U Nórov je základom jednoznačne rybí tuk.
Kvalitné suroviny a jednoduché, ale prepracované zloženie výživových doplnkov. Ponúkajú len 22 produktov stačí to na to, aby si vybral skutočne každý. Používajú výťažky z rastlín tradičných pre Nórsko, dobré prírodné zdroje minerálov a perfektne preverené suroviny – ako napríklad kolagén z atlantického lososa.
A tak sa nechajte inšpirovať a pozvite "Zdravie z nórskej prírody" aj k vám domov – žite čo najviac vonku, postavte sami seba na prvé miesto a v starostlivosti o zdravie sa držte toho, čo je osvedčené.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - NaturaMed učí Slovákov, ako sa starať o zdravie nórskym spôsobom © SITA Všetky práva vyhradené.
