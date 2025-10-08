Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Brigita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. októbra 2025

NaturaMed učí Slovákov, ako sa starať o zdravie nórskym spôsobom


Tagy: Zdravie

Budúci rok oslávi NaturaMed 20 rokov od momentu, keď začal najprv v Česku predávať rybí tuk a prepracoval sa k plnohodnotnej ponuke výživových doplnkov. Jeho heslom je "Zdravie z nórskej prírody", ktoré nám ...



Zdieľať
obrazok1 676x451 8.10.2025 (SITA.sk) - Budúci rok oslávi NaturaMed 20 rokov od momentu, keď začal najprv v Česku predávať rybí tuk a prepracoval sa k plnohodnotnej ponuke výživových doplnkov. Jeho heslom je "Zdravie z nórskej prírody", ktoré nám ukazuje, čo je pre zdravie skutočne podstatné a čo je skôr len módnym trendom.

Slováci i Česi konečne pochopili, že rybí tuk je fantastický


Tak ako v celej Škandinávii, aj u nás sa kedysi v školách podával rybí olej na lyžičku. Všimnite si ale veľký rozdiel – zatiaľ čo na severe ho považujú za tekuté zlato a nikdy si túto tradíciu nenechali vziať, u nás sme na neho na pár desiatok rokov zanevreli. Pred 20 rokmi sa to NaturaMed rozhodol zmeniť a začal do Česka dovážať prémiový nórsky olej z lososa.

A zatiaľ čo sa Nóri naučili vyrobiť rybí tuk tak, aby jeho užívanie bolo príjemnejšie, na Slovensku a v Česku sme ho zo svojho života úplne vyradili, čo je škoda.

Rybí tuk je potrebné dopĺňať preto, že je to bezkonkurenčný zdroj omega-3 kyselín, ktorých máme v našom jedálničku málo. Našťastie sme konečne pochopili, že rybí olej v kapsulách nemá absolútne žiadnu pachuť, takže si ho zase doprajeme.

V Nórsku sa žije vonku v každom počasí a výživové doplnky sa užívajú inak


Všeobecne platí, že v Nórsku je zdravotná starostlivosť na perfektnej úrovni, ale dlho sa na ňu čaká a mnohým ľuďom je vzdialená. Musia sa preto viac starať o svoje zdravie vlastnou cestou. A tak si osvojili mnoho pojmov – napríklad "Friluftsliv" – pohyb na čerstvom vzduchu, ktorý podporuje fyzické i duševné zdravie a odolnosť. Určite poznáte príslovie, ktorým sa tu riadia: "Neexistuje zlé počasie, len zlé oblečenie." Prirodzenou súčasťou života na severe je aj "Selvpleie" – komplexná starostlivosť o seba samého, ktorá kladie dôraz na odpočinok a kvalitný spánok.

Čo sa výživových doplnkov týka, Škandinávci sú minimalisti a radšej užívajú jediný produkt dlhé roky, ako by často skúšali novinky. U nich sa totiž nemusíte trafiť, a navyše sa účinky produktov spravidla prejavia po dlhšom čase, ktorý však nedosiahnete, keď doplnky striedate. U Nórov je základom jednoznačne rybí tuk.

Čo pre NaturaMed znamená Zdravie z nórskej prírody?


Kvalitné suroviny a jednoduché, ale prepracované zloženie výživových doplnkov. Ponúkajú len 22 produktov stačí to na to, aby si vybral skutočne každý. Používajú výťažky z rastlín tradičných pre Nórsko, dobré prírodné zdroje minerálov a perfektne preverené suroviny – ako napríklad kolagén z atlantického lososa.

A tak sa nechajte inšpirovať a pozvite "Zdravie z nórskej prírody" aj k vám domov – žite čo najviac vonku, postavte sami seba na prvé miesto a v starostlivosti o zdravie sa držte toho, čo je osvedčené.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - NaturaMed učí Slovákov, ako sa starať o zdravie nórskym spôsobom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zdravie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Andrea Letanovská opúšťa predsedníctvo Demokratov. Chce sa naplno venovať medicíne a študentom – FOTO
<< predchádzajúci článok
V centre Madridu sa zrútila budova, štyria ľudia sú nezvestní

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 