 24hod.sk    Zo zahraničia

07. októbra 2025

V centre Madridu sa zrútila budova, štyria ľudia sú nezvestní



Štyria ľudia sú nezvestní po tom, ako v utorok v centre Madridu spadla budova, ktorú práve rekonštruovali. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia, uviedli španielske úrady. Zrútila ...



spain_building_collapse_66653 676x451 7.10.2025 (SITA.sk) - Štyria ľudia sú nezvestní po tom, ako v utorok v centre Madridu spadla budova, ktorú práve rekonštruovali. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia, uviedli španielske úrady.


Zrútila sa bývalá kancelárska budova, ktorú podľa údajov na webovej stránke madridskej radnice prerábali na hotel. Podľa katastra nehnuteľností mala budova šesť poschodí s celkovou rozlohou 6 745 štvorcových metrov.

Nešťastie sa stalo neďaleko námestia Plaza Mayor, ktoré je obľúbené u turistov, uviedli záchranári na mikroblogovacej sieti X.

Škody sú veľmi vážne a analyzuje sa aj možný dopad na susedné budovy,“ povedal Francisco Martin Aguirre, ktorý je hlavným predstaviteľom ústrednej vlády v madridskom regióne. Madridská polícia pre agentúru AFP uviedli, že susedné budovy evakuovali.



Zdroj: SITA.sk - V centre Madridu sa zrútila budova, štyria ľudia sú nezvestní © SITA Všetky práva vyhradené.

