Naučte sa investovať ako najbohatší ľudia planéty. Do čoho investujú?

Do čoho investujú najbohatší ľudia planéty?

Ľudia majú tendenciu riadiť sa pocitmi a emóciami, ak však chcete investovať, musíte na to rýchlo zabudnúť. Vo svete investovania nie je totiž miesto pre emócie. Smerodajnými sú fakty, trendy a skúsenosti najbohatších ľudí planéty, ktorých kroky a teórie nás skutočne môžu doviesť k želanému výsledku.

Ak počúvame o investovaní najbohatších ľudí planéty, zrejme sa nám vynára v mysli otázka, načo sa tým vôbec zaoberať? Nie sme predsa miliardári a len sotva nájdeme pár voľných miliónov, ktoré by sme mohli niekam investovať. Pravdou však je, že sa na to celé môžeme pozrieť aj inak. Investovať predsa môžeme aj v malom, akurát podľa rovnakých princípov. Jediné, čo potrebujeme vedieť je, do čoho investovať.

Miliardárske portfólio

Od miliardárskeho investičného portfólia by zrejme mnohí z nás očakávali poriadnu “divočinu”, opak je však pravdou. Alternatívne investície netvoria viac ako 13 % celkového investičného portfólia, aj keď je pravda, že pomerne veľkú časť svojich finančných prostriedkov si títo investori nechávajú vo forme voľne dostupných rezerv, aby ich mohli v prípade nepredvídateľnej a zaujímavej investičnej príležitosti okamžite využiť. Väčšiu časť portfólia miliardári umiestňujú do rôznych akciových fondov, podstatnú časť svojich finančných prostriedkov však využívajú aj na investovanie do nehnuteľností.

Investície do developerských projektov

investície do nehnuteľností sú jednou z najobľúbenejších foriem investovania. Len málokto pritom vie, že ak chcete investovať do nehnuteľností, nemusí to byť len formou ich priamej kúpy. Jednou z možností je investovať priamo do konkrétnych developerských projektov, ktoré na rozdiel od nehnuteľností sľubujú omnoho zaujímavejší výnos. Kedysi bola takáto forma investovania dostupná iba pre majetnejších investorov, ktorí si mohli dovoliť jednorazovo investovať aj niekoľko desiatok tisíc eur. Dnes je však situácia úplne iná a investovanie do developerských projektov je omnoho dostupnejšie. Stačiť vám tak bude omnoho menší obnos peňazí, ktorý vám okrem zaujímavého zhodnotenia môže zabezpečiť aj predkupné právo na byt napríklad vo vysnívanej rezidencii.

Opatrnosti nikdy nie je dosť

Ak sa rozhodnete investovať do developerského projektu, buďte opatrný. Na trhu sú totiž spoločnosti, ktoré to robia výborne, sú však medzi nimi aj také, ktorých výsledky práce za veľa nestoja. Na úvod si preto dajte záležať na tom, aby ste získali reálny prehľad o spoločnostiach, ktoré danú formu investovania ponúkajú. Ak je spoločnosť kvalitná, nebude mať problém prezentovať svoje výsledky na už úspešne ukončených projektoch. Tie vám môžu váš výber značne uľahčiť, nakoľko rozhodnutie kam investovať peniaze je len a len na vás.