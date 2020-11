Navaľného mohli otráviť aj pri prevoze do Nemecka, Rusko zavádza odvetné sankcie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.11.2020 - Moskva v nadväznosti na sankcie Európskej únie súvisiace s otravou ruského opozičného politika Alexeja Navaľného prijala podobné protiopatrenia voči mnohým predstaviteľom Nemecka a Francúzska. Vo štvrtok o tom informoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.Navaľnyj, dlhoročný kritik ruského prezidenta Vladimira Putina a bojovník proti korupcii, sa už niekoľko týždňov zotavuje v Nemecku po tom, ako ho v auguste v sibírskom Tomsku otrávili nervovoparalytickou látkou typu novičok a lietadlo, ktorým 20. augusta letel do Moskvy, muselo núdzovo pristáť v Omsku. O dva dni neskôr ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v Berlíne.Lavrov v prítomnosti zástupcov médií priznal, že odvetné sankcie proti "vyšším predstaviteľom Nemecka a Francúzska" už boli prijaté. "Čoskoro budeme informovať našich nemeckých a francúzskych kolegov," uviedol Lavrov bez bližšieho vysvetlenia, koľkých úradníkov by sa tieto sankcie mali týkať. Zatiaľ neprezradil ani žiadne meno.Kremeľ vytrvalo odmietal účasť na otrávení Navaľného, keďže ruské laboratóriá údajne nenašli žiadne známky otravy. Lavrov dokonca vo štvrtok vyslovil obvinenie, že Navaľného mohli otráviť až v Nemecku alebo počas letu z Ruska do Berlína."Máme dôvod domnievať sa, že všetko, čo sa mu stalo v súvislosti s bojovými chemickými látkami, ktoré sa dostali do jeho tela, sa mohlo stať v Nemecku alebo v lietadle, ktoré ho prepravovalo na kliniku Charité," skonštatoval Lavrov.