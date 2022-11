Navaľného označila väznica za „mimoriadneho zločinca“, bol presunutý na samotku a má obmedzené návštevy

Označili ho za mimoriadneho zločinca

Mala ho prísť navštíviť rodina





Zatkli ho v januári 2021 po návrate z Nemecka, kde sa liečil z otravy nervovoparalytickou látkou. Za porušenie podmienečného prepustenia vtedy dostal dvaapolročný trest odňatia slobody. V marci ho odsúdili na deväť rokov väzenia za podvod a opovrhovanie súdom. Navaľnyj tieto obvinenia odmietol ako politicky motivované a pokus úradov udržať ho za mrežami, čo najdlhšie sa dá.





18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného presunuli na samotku. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na samotného Navaľného, ktorý tiež tvrdí, že sa tak stalo len niekoľko dní pred plánovanou návštevou jeho rodiny a cieľom tohto kroku je umlčať ho.Štyridsaťšesťročný Navaľnyj, ktorý je najprominentnejšou tvárou ruskej opozície proti vodcovi Vladimirovi Putinovi , už aj predtým bol v samostatnej cele, takzvanej „trestnej cele“, no podľa jeho príspevkov na službe Instagram, ho tam môžu držať len 15 dní.V sérii príspevkov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter však vo štvrtok uviedol, že ho predstavitelia väznice označili za „mimoriadneho zločinca“ a presunuli ho do inej samostatnej cely a obmedzili mu aj návštevy.Svoju novú väzbu opísal ako „bežnú tesnú celu, ako trestná cela, s výnimkou toho, že môžete mať nie jednu, ale dve knihy a s veľmi obmedzeným rozpočtom využívať väzenský kiosk“.Štyri dni po jeho presune ho pritom mali navštíviť jeho matka, otec a manželka Júlia. Navaľnyj zároveň obvinil Kremeľ z „beštiálnosti“ a ovládania celého jeho „uväznenia“. „Robia to, aby ma umlčali. Čo je teda mojou povinnosťou? Správne, nebáť sa a nemlčať,“ napísal.Navaľného držia v trestnej kolónii s najvyšším stupňom stráženia IK-6 v obci Melechovo, viac ako 250 kilometrov východne od Moskvy.