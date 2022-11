Opitý muž napadol svoju družku, chytil do ruky aj nôž a facku dal jej maloletej dcére

Chytil do rúk aj kuchynský nôž

Nafúkal 1,92 promile

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Trojročné väzenie hrozí 49-ročnému mužovi, ktorý v Bánovciach nad Bebravou pod vplyvom alkoholu napadol svoju družku. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.Podľa Kuzmovej muž konal pod vplyvom alkoholu, počas hádky dokonca chytil do rúk aj kuchynský nôž, ktorý nasmeroval proti svojej družke a jej dcére, ale nakoniec ho odhodil.V hádke však pokračoval, pričom maloletej dal facku. „Matka okamžite svoju dcéru bránila a muža odsotila. Muž následne ženu udrel päsťou do ramena, pričom jej spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie s doposiaľ nezistenou dobou liečenia," uviedla Kuzmová.Žena sa obrátila s prosbou o pomoc na políciu. „Policajti so súhlasom prokurátora muža zadržali. Krátko po zadržaní ho podrobili dychovej skúške na alkohol s výsledkom 1,92 promile. Muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia," dodala Kuzmová.Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou vzniesol obvinenie 49-ročnému mužovi z prečinu nebezpečného vyhrážania. Prokurátorovi zároveň odovzdal spisový materiál spolu s podnetom na väzbu obvineného, ktorý už bol v minulosti raz súdne trestaný.