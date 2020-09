Navaľného prebrali z kómy, lekári však nevylučujú trvalé následky otravy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného prebrali z lekársky vyvolanej kómy a reaguje. Nemocnica Charité v Berlíne, kde je 44-ročný kritik ruského prezidenta Vladimira Putina hospitalizovaný, v pondelok oznámila, že sa jeho stav zlepšil, čo umožnilo lekárom ukončiť umelú kómu a postupne zmierniť využitie mechanickej ventilácie. Navaľnyj podľa vyhlásenia reaguje na reč, ale "stále nemožno vylúčiť dlhodobé následky vážnej otravy".Navaľnyj skončil v nemocnici po tom, čo mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Po hospitalizácii na jednotke intenzívnej starostlivosti v sibírskom Omsku ho previezli do Berlína, kde lekári potvrdili otravu. Minulý týždeň nemecká vláda oznámila, že testy vykonané na vzorkách od Navaľného dokázali otravu nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok.Novičokom sa predvlani pokúsili v Anglicku otráviť aj bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Navaľného podľa jeho spojencov otrávili úmyselne, pričom vinu pripisujú Kremľu. Ten to rázne odmieta.V reakcii na výsledky testov, ktoré vykonali odborníci na chemické zbrane, nemecká vláda vyzvala Rusko, aby prípad vyšetrilo. To tvrdí, že od Nemecka ešte nedostalo žiadne dôkazy o otrave, o ktoré si zažiadalo koncom augusta.