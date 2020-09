Navaľného prepustili z nemocnice, veľkému Putinovmu kritikovi však stále hrozia trvalé následky

Mohli ho otráviť už v hoteli

Ruské laboratóriá nič nenašli

23.9.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká nemocnica, v ktorej sa liečil ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj , v stredu informovala, že jeho stav sa zlepšil natoľko, že ho mohli prepustiť.Štyridsaťštyriročný kritik ruského prezidenta Vladimira Putina strávil v berlínskej nemocnici Charité 32 dní, pričom 24 z nich bol na oddelení intenzívnej starostlivosti.Ošetrujúci lekári v súvislosti s jeho prepustením z nemocničnej starostlivosti zároveň naznačili, že na základe jeho progresu je možné jeho úplné zotavenie z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok, no je podľa nich ešte príliš predčasné odhadovať potenciálne dlhodobé následky.Navaľnyj v nemocnici skončil po tom, ako mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti.O dva dni neskôr ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v Berlíne. Tam bol vyše týždňa v umelom spánku, zatiaľ čo mu podávali protilátku. Minulý týždeň sa jeho stav zlepšil a mohli ho odpojiť aj od umelej pľúcnej ventilácie. Odvtedy už Navaľnyj zverejnil viacero fotografií z nemocnice a priebežne informuje o svojom zotavovaní.Prítomnosť novičoku, ktorý vyrábala armáda Sovietskeho zväzu na konci studenej vojny, v Navaľného tele potvrdilo laboratórium nemeckej armády a neskôr aj špecializované laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku. Podľa Navaľného spolupracovníkov ho pravdepodobne otrávili v hoteli v Tomsku, kde v jeho izbe našli fľašu na vodu so stopami spomenutej látky.Kremeľ však opakovane tvrdí, že ruské laboratóriá ani nemocnica v Omsku nenašli žiadne náznaky otravy.Novičokom sa predvlani pokúsili v Anglicku otráviť aj bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Ešte v roku 2006 vo Veľkej Británii zavraždili ďalšieho bývalého ruského agenta Alexandra Litvinenka . Zomrel po tom, ako sa na stretnutí v Londýne napil čaju s obsahom rádioaktívneho polónia-210.Litvinenko okrem iného napísal knihu o tom, že za útokmi na ruské obytné domy v septembri 1999, pri ktorých zahynulo 293 ľudí, neboli v skutočnosti teroristi, ale ruská tajná služba a samotný prezident Ruska Vladimir Putin, ktorý si nimi chcel pripraviť pôdu na neskoršiu vojnu v Čečensku.