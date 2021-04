Navaľného previezli po troch týždňoch hladovky do nemocnice, jeho stav je „uspokojivý“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného , ktorý drží vo väzení už tretí týždeň hladovku, previezli do nemocnice. Oznámila to v pondelok štátna väzenská správa. Rozhodnutie prichádza dva dni po tom, čo Navaľného lekár informoval, že pacientov stav sa prudko zhoršuje a 44-ročný kritik Kremľa je už možno na pokraji smrti.Podľa väzenskej správy Navaľného prevezú do nemocnice v trestaneckej kolónii v meste Vladimir asi 180 kilometrov východne od Moskvy. Podľa vyhlásenia je Navaľného zdravotný stav „uspokojivý“ a samotný opozičný politik súhlasil s prijatím výživových doplnkov.Navaľnyj, jeden z najväčších oponentov ruského prezidenta Vladimira Putina , je v trestaneckej kolónii, kde ho nemôžu navštevovať jeho osobní lekári. Na protest začal hladovať po tom, čo im nedovolili prísť, keď začal mať silné bolesti chrbta a strácať cit v nohách.