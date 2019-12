Navaľného spolupracovníka poslali slúžiť do Arktídy

Alexej Navaľnyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. decembra (TASR) - Predstaviteľ ruskej opozície Alexej Navaľnyj v stredu informoval, že jedného z aktivistov ním založeného Fondu boja proti korupcii (FBK) povolali do armády a poslali slúžiť do odľahlej posádky v arktickej oblasti. Informovala o tom agentúra AFP.Odvedencom je 23-ročný Ruslan Šaveddinov, ktorý v Navaľného FBK pracoval ako projektový manažér.Mladík bol nezvestný od pondelka, keď polícia urobila raziu v jeho byte v Moskve. Podľa Navaľného sa mladík ohlásil znova v utorok, keď svojim blízkym oznámil, že je na základni protileteckej obrany na polostrove Nová Zem. Ide o územie medzi Barentsovým a Karským morom, ktoré Sovietsky zväz podľa AFP využíval pri jadrových skúškach.Ruská armáda uviedla, že Šaveddinov sa dlho vyhýbal odvodu. Branná povinnosť sa v Rusku týka mužov vo veku od 18 do 27 rokov, ktorí rukujú na rok. Mnohí mladí Rusi však v skorumpovanom systéme nachádzajú spôsoby, ako sa tejto povinnosti vyhnúť.Navaľnyj však v stredu uviedol, že Šaveddinov pre svoj zdravotný stav nie je spôsobilý nastúpiť na vojenskú službu. Navaľyj dodal, že mladík bol odvedený násilne a poslaný na arktickú základňu bez základného výcviku.Viačeslav Gimadi, právnik Navaľného nadácie, v reakcii vyhlásil, že za kauzu sú zodpovední ruský minister obrany Sergej Šojgu a ruský prezident Vladimir Putin ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl. Podľa Gimadiho ide o "únos".Navaľného hovorkyňa, Kira Jarmyšová, ktorá je súčasne Šaveddinovou partnerkou, uviedla, že Šaveddinov nedávno pôsobil ako kontaktná osoba pre opozičných zákonodarcov v mestskom parlamente v Moskve.povedal Jarmyšová pre agentúru AFP. Dodala, že Šaveddinov ju z Novej Zeme kontaktoval telefónom požičaným od iných ľudí.Navaľnyj uviedol, že Šaveddinov momentálne nesmie komunikovať s vonkajším svetom ani používať telefón - na rozdiel od iných vojakov posádky. Dodal, že armáda tiež poverila nemenovanú osobu, aby Šaveddinova po celú dobu sledoval.Sympatizanti opozície podľa AFP uviedli, že kauzou so Šaveddinovom dosiahlo vedenie v Moskve v boji proti disidentom "nové dno".uviedol politický pozorovateľ Igor Jakovenko a dodal, že trestanie prívržencov opozície ich vyhnaním do Arktídy je "zločin".Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v reakcii na medializáciu Šaveddinovho prípadu podľa agentúry Interfax konštatoval, že ak sa mladík vyhýbal povinnej vojenskej službe "a bol povolaný takto, potom sa všetko urobilo v prísnom súlade so zákonom".Agentúra Interfax dodala, že koncom októbra okresná vojenská správa v Moskve označila Šaveddinova za spôsobilého pre službu v armáde a moskovský mestský súd v pondelok 23. decembra uznal toto rozhodnutie za zákonné. V ten istý deň bol Šaveddinov po policajnej prehliadke vo svojom byte predvedený na výsluch na Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom). Blízkym sa ozval až na druhý deň, a to už z posádky na polostrove Nová Zem.