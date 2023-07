Navaľnému hrozí ďalších 20 rokov za mrežami, súd prebieha za zatvorenými dverami v trestaneckej kolónii

Súd za zatvorenými dverami

Obvinenia odmieta

20.7.2023 (SITA.sk) - Ruská prokuratúra navrhla súdu pre uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného v súvislosti s obvineniami z extrémizmu 20-ročný trest odňatia slobody. Vo štvrtok o tom informoval jeho spolupracovník Ivan Ždanov Súd s Navaľným, ktorý pokračoval za zatvorenými dverami v trestaneckej kolónii, kde si už kritik Kremľa odpykáva iný dlhoročný trest, by sa mal podľa Ždanova skončiť rozsudkom 4. augusta.Štyridsaťsedemročného Navaľného, ktorý odhalil korupciu na najvyšších miestach a organizoval protikremeľské protesty, zatkli v januári 2021 po návrate do Moskvy z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou, za ktorou podľa neho stál Kremeľ.Najprv ho odsúdili na 2,5 roka väzenia pre porušenie podmienečného prepustenia a o rok neskôr na deväť rokov pre spreneveru a pohŕdanie súdom.Navaľnyj si trest odpykáva vo väzení s najvyšším stupňom stráženia v Melechove, asi 250 kilometrov východne od Moskvy.Nové obvinenia sa týkajú činnosti jeho protikorupčnej nadácie a výrokov jeho popredných spolupracovníkov. Jeho spojenci uviedli, že obvinenia spätne kriminalizujú všetky aktivity Navaľného nadácie od jej vzniku v roku 2011.Navaľnyj všetky obvinenia odmietol ako politicky motivované a obvinil Kremeľ, že ho chce do konca života držať za mrežami.