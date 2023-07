Ruské lode v Čiernom mori môže stretnúť rovnaký osud ako krížnik Moskva, varovala Ukrajina 

20.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda vo štvrtok vydala varovanie ruským lodiam v Čiernom mori a uviedla, že ich môže postihnúť rovnaký osud ako krížnik Moskva, ktorý Ukrajina potopila v apríli 2022.Ukrajinská armáda to vyhlásila po tom, ako Rusko odstúpilo od čiernomorskej obilnej dohody s Ukrajinou a v stredu ruský rezort zahraničia povedal, že všetky lode v Čiernom mori smerujúce do ukrajinských prístavov budú považované za potenciálnych prepravcov vojenského nákladu. Informuje o tom web CNN.„Kremeľ zmenil Čierne more na nebezpečnú zónu, predovšetkým pre ruské lode a plavidlá v Čiernom mori smerujúce do ruských prístavov a ukrajinských prístavov na území dočasne okupovanom Ruskom,“ konštatovalo ukrajinské ministerstvo obrany vo vyhlásení.„Zodpovednosť za všetky riziká je úplne na ruskom vedení. Osud krížnika Moskva dokazuje, že ukrajinské obranné sily majú nevyhnutné prostriedky na odrazenie ruskej agresie na mori,“ dodalo ministerstvo.