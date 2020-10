Navaľnyj bol otrávený novičokom, potvrdila aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní

Ďalšie jednoznačné potvrdenie

Vyše týždňa v umelom spánku

6.10.2020 (Webnoviny.sk) - Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) vykonala vlastnú analýzu vzoriek odobratých z tela Alexeja Navaľného a potvrdila, že ruského opozičného politika naozaj otrávili nervovoparalytickou látkou typu novičok, ktorý vyrábala armáda Sovietskeho zväzu na konci studenej vojny.Výsledok spomenutej analýzy sa zhoduje s rezultátom laboratória nemeckej armády aj špecializovaných laboratórií vo Francúzsku a Švédsku."To opäť jednoznačne potvrdzuje, že Alexej Navaľnyj bol obeťou útoku chemickou nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok," povedal hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej Navaľnyj v nemocnici skončil po tom, ako mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle.Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti.O dva dni neskôr ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v Berlíne. Tam bol vyše týždňa v umelom spánku, zatiaľ čo mu podávali protilátku.Pred tromi týždňami sa jeho stav zlepšil a mohli ho odpojiť aj od umelej pľúcnej ventilácie. Odvtedy už Navaľnyj zverejnil viacero fotografií a priebežne informuje o svojom zotavovaní.Podľa Navaľného spolupracovníkov ho pravdepodobne otrávili v hoteli v Tomsku, kde v jeho izbe našli fľašu na vodu so stopami spomenutej látky.Kremeľ však opakovane tvrdí, že ruské laboratóriá ani nemocnica v Omsku nenašli žiadne náznaky otravy, a odoláva medzinárodnému tlaku na začatie trestného vyšetrovania.