Trump porovnáva ochorenie COVID-19 s chrípkou, jeho postoj znepokojuje odborníkov

Špeciálna liečba

Totálna hrozba

6.10.2020 - Americký prezident Donald Trump porovnáva ochorenie COVID-19, z ktorého sa momentálne zotavuje, s bežnou chrípkou. V Spojených štátoch už počas pandémie skonalo vyše 210-tisíc ľudí, no občanom odkázal, aby sa koronavírusu nebáli."Máme najlepšie lekárske vybavenie, máme najlepšie lieky. Zvíťazíme nad ním," povedal Trump, no pri týchto vyhláseniach sa musel nadýchnuť hlbšie ako obyčajne.Napriek tomu, že sa ešte nezotavil, sa plánuje zúčastniť na budúcotýždňovej predvolebnej debate v Miami s prezidentským protikandidátom - demokratom Joeom Bidenom. "Bude to super," zahlásil.Skúsenosť Trumpa s ochorením COVID-19 pravdepodobne nebola taká, ako v prípade iných nakazených po celom svete.Lekári mu predpísali agresívnejší priebeh liečby a dostal antivírusové lieky, ktoré by pre bežného pacienta neboli k dispozícii.Trumpov postoj znepokojuje odborníkov na infekčné choroby, keďže ani to, že sám zápasil s koronavírusom, uňho nespôsobilo zmenu pohľadu na túto nákazu."Mnoho ľudí každý rok, niekedy aj vyše 100-tisíc, a napriek existujúcej vakcíne, zomiera na chrípku," napísal Trump na Twitteri a dodal: "Chystáme sa preto uzavrieť našu krajinu? Nie. Naučili sme sa s tým žiť, rovnako ako sa učíme žiť s ochorením COVID-19, ktorý je u väčšiny populácie omnoho menej smrteľný."S tvrdením prezidenta USA však absolútne nesúhlasí David Nace z medicínskeho centra v Pittsburghu."V tomto musíme byť realisti - COVID-19 predstavuje pre americkú populáciu totálnu hrozbu. Väčšina ľudí nemá také šťastie ako prezident," poznamenal odborník na choroby seniorov.