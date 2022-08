Navaľnyj je podľa Scholza odvážny muž, kancelár tiež skritizoval ruské obmedzovanie slobody prejavu

Následky pre Rusko

Otrava novičokom

20.8.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecký kancelár odsúdil ruské potláčanie slobody prejavu pri príležitosti druhého výročia pokusu o otravu väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného , ktorý je podľa neho odvážny človek.Vo videoodkaze Olaf Scholz povedal, že hovoril s Navaľným, keď sa v Berlíne zotavoval z otravy. Podľa jeho slov zistil, že je to odvážny muž, ktorý sa chcel vrátiť do vlasti, aby tam bojoval za demokraciu, slobodu a právny štát, informuje spravodajský portál Sky News.„Vojna, ktorú Rusko začalo proti Ukrajine, je vojnou, ktorá má tiež následky pre Rusko,“ povedal okrem iného Scholz.„Sloboda a demokracia už boli predtým ohrozené. Teraz je však sloboda prejavu oveľa ohrozenejšia a mnohí sa boja povedať svoj vlastný názor,“ dodal s tým, že je dôležité pamätať na Navaľného, pretože bojoval za svoje presvedčenie, že „najlepšie sa žije v demokracii a krajine, kde vládne právny štát“.Opozičný líder Navaľnyj 20. augusta 2020 skolaboval počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy. Neskôr vyšlo najavo, že ho otrávili nervovoparalytickou látkou novičok. Z otravy sa zotavoval v Nemecku, odkiaľ sa v januári 2021 vrátil do Ruska.Po príchode ho zatkli a napokon odsúdili za porušenie pravidiel predošlého podmienečného odsúdenia. K dvaapolročnému trestu za porušenie podmienky mu tento rok v marci pribudol deväťročný trest odňatia slobody za podvod a pohŕdanie súdom.