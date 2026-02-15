|
Nedeľa 15.2.2026
Meniny má Pravoslav
Denník - Správy
15. februára 2026
Navaľnyj mal zomrieť po podaní silného toxínu, Británia avizuje ďalšie kroky voči Moskve
Británia zváži zvýšenie sankcií voči Rusku po tom, čo päť európskych krajín zistilo, že opozičný líder Alexej Navaľnyj bol zavraždený jedom z jedovatej žaby v ...
15.2.2026 (SITA.sk) - Británia zváži zvýšenie sankcií voči Rusku po tom, čo päť európskych krajín zistilo, že opozičný líder Alexej Navaľnyj bol zavraždený jedom z jedovatej žaby v ruskej väznici, uviedla britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová.
„Pokračujeme v hľadaní koordinovaných opatrení, vrátane zvýšenia sankcií voči ruskému režimu,“ povedala Cooperová pre BBC počas bezpečnostnej konferencie v Mníchove. Navaľnyj, tvrdý kritik prezidenta Vladimira Putina, zomrel v ruskej väznici za záhadných okolností 16. februára 2024 počas výkonu 19-ročného trestu. Päť európskych krajín v sobotu uviedlo, že v laboratórnych analýzach vzoriek z jeho tela bol nájdený smrteľný jed epibatidín, ktorý sa nachádza v dardžovitých žabách z Ekvádoru.
„Vieme, že ruský režim mal tento konkrétny chemický prostriedok,“ povedala britská ministerka zahraničných vecí. „Rusko tvrdilo, že Navaľnyj zomrel prirodzenou smrťou. Avšak vzhľadom na toxicitu epibatidínu a hlásené symptómy je pravdepodobné, že príčinou jeho smrti bolo otrávenie,“ uviedli európske krajiny v spoločnom vyhlásení.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí a ruská ambasáda v Londýne správu Západu odmietli. Kremeľ nikdy neposkytol úplné vysvetlenie Navaľného smrti, len uviedol, že ochorel a náhle zomrel po prechádzke vo väzenskej kolónii. Opozičný líder zomrel krátko pred prezidentskými voľbami v Rusku.
V sobotu Navaľného vdova Júlia Navaľná uviedla, že je teraz vedecky dokázané, že jej manžel bol zavraždený, dva roky po oznámení jeho smrti počas rovnakej každoročnej konferencie v Nemecku. V septembri minulého roka Navaľná uviedla, že laboratórna analýza pašovaných biologických vzoriek potvrdila, že jej manžel bol zavraždený otrávením.
Rusko odmieta závery Západu
Vedecký dôkaz vraždy
