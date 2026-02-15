Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

15. februára 2026

Fico po rokovaní s Rubiom oznámil záujem o ďalšie stíhačky F-16, Slovensko chce posilniť obranu – VIDEO


Slovensko má záujem kúpiť ďalšie štyri stíhačky F-16. Uviedol to na nedeľnej tlačovej konferencii s americkým ministrom zahraničia



15.2.2026 (SITA.sk) -


Slovensko má záujem kúpiť ďalšie štyri stíhačky F-16. Uviedol to na nedeľnej tlačovej konferencii s americkým ministrom zahraničia Marcom Rubiom predseda slovenskej vlády Robert Fico. Ako ďalej povedal, Slovensko rozumie postoju USA, že Európa sa musí viac starať o vlastnú bezpečnosť. Zvyšovanie výdavkov na obranu je tak podľa Fica prirodzený vývoj.

Posilňovanie kapacít a duálne projekty


„Slovensko, keď chce byť súčasťou kolektívnej bezpečnosti v Európe a v NATO, tak sa bude musieť zúčastňovať aj na tom, že budeme postupne posilňovať naše kapacity," zdôraznil Fico. Zároveň však pripomenul, že Slovensko chce z peňazí na vojenské účely budovať aj takzvané duálne projekty. „Nech je dobrým príkladom obrovská vojenská nemocnica, ktorá sa stavia v blízkosti ukrajinských hraníc vo východnej časti SR," povedal Fico,

Témou diskusie s Rubiom bola podľa premiéra aj jadrová energetika. „Máme obrovský záujem pod hlavičkou amerického partnera vytvoriť nadnárodné konzorcium, ktoré by zagarantovalo, že Slovensko by do roku 2040 mohlo postaviť ďalší jadrový blok," vyhlásil premiér. Doplnil, že v priebehu budúceho roku by mohli byť už podpísané konkrétne dohody so spoločnosťou Westinghouse.

Vojna na Ukrajine a ponuka Slovenska


Fico s Rubiom diskutovali aj o vojne na Ukrajine, „Myslíme si, že ešte bude pomerne dlho pokračovať, nevidíme východiská na mierové ukončenie v krátkom čase," skonštatoval predseda vlády. Zároveň podľa vlastných slov ponúkol Slovensko ako krajinu, ktorá je jazykovo blízka Rusku aj Ukrajine a má dobré spravodajské služby. „Na dobrú výmenu názorov k tejto téme," doplnil Fico.

Podľa Rubia, ktorý dnes pricestoval na návštevu Slovenka, majú USA a Slovensko mnoho príležitostí na spoluprácu. Ako príklad uviedol práve energetiku a obranu. „Myslím si, že je dôležité mať silných spojencov, pretože čím silnejší sú spojenci, tým silnejší sme my," zdôraznil minister. Pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, Slovensko má podľa Rubia veľmi dôležitý názor, ktorý je potrebné vziať do úvahy. „Vy žijete tesne vedľa nich, máte spoločnú hranicu, vy tomu čelíte," povedal na margo Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - Fico po rokovaní s Rubiom oznámil záujem o ďalšie stíhačky F-16, Slovensko chce posilniť obranu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

