Navaľnyj označil útok na Pamfilovovú za falošný

Moskva 6. septembra (TASR) - Líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj si myslí, že útok na predsedníčku Ústrednej volebnej komisie Ellu Pamfilovovú bol falošný a zinscenovaný. Polícia ho vyšetruje ako ozbrojené vlámanie a pokus o krádež. Páchateľ je zatiaľ na úteku, dodala agentúra Interfax.K vlámaniu došlo v noci na piatok v dome Pamfilovovej, ktorý sa nachádza v kondomíniu v obci Istra v Podmoskovskej oblasti. Celý areál chráni súkromná bezpečnostná služba, dodala rozhlasová stanica Echo Moskvy s tým, že Pamfilovová nemá štátnu ochranku.Pamfilovová patrí k tým predstaviteľom volebných úradov v Rusku, ktorí podporili rozhodnutie nepovoliť účasť opozičných kandidátov vo voľbách do Moskovskej mestskej dumy, keďže nesplnili formálne podmienky pre registráciu kandidátov - nepredložili napríklad dostatok platných podpisov svojich podporovateľov.Toto rozhodnutie viedlo k najväčšej politickej kríze za posledné roky, keď sa v ruskej metropole v júli a auguste odohrali veľké protesty, ktorých účastníci žiadali povoliť účasť opozičných kandidátov v komunálnych voľbách. Išlo o úradne nepovolené akcie a polícia a Národná garda ich rozohnali, pričom aj s použitím násilia.Medzi odmietnutými kandidátmi je aj právnička Ľubov Soboľová, ktorá podľa AFP na svojom konte na Twitteri vyjadrila nádej, že vinníkov útoku na Pamfilovovú rýchlo nájdu.Uviedla tiež, že Pamfilovová síce určite patrí pred súd za pokus o falšovanie volieb, ale zdôraznila, že je proti mimosúdnemu vyrovnávaniu si účtov.Samotná Pamfilovová sa v piatok pre Interfax vyjadrila, že sa cíti "stredne" dobre.uviedla podľa Interfaxu, ktorý konštatoval, že na Pamfilovovej nebolo badať žiadne zranenie.Ruské štátne médiá bezprostredne po incidente špekulovali, že mohlo ísť o akciu zinscenovanú v súvislosti s voľbami do mestského parlamentu v Moskve.Neznámy útočník podľa polície prenikol do domu cez zimnú záhradu, kde naňho naďabila Pamfilovová, ktorá práve chcela otvoriť vchodové dvere mačke, aby ju na noc vpustila do domu, vysvetlila agentúra Interfax.Neznámy maskovaný muž použil pri útoku paralyzér, ktorý podľa nemenovaného zdroja nefungoval správne a Pamfilovová nedostala zásah elektrickým výbojom. Okrem toho sa 65-ročná Pamfilovová aj