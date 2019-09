P. Gajdoš: M. Fedor ako exminister vedel, že armádu treba modernizovať

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 6. septembra (TASR) – Poslanec NR SR Martin Fedor (Most-Híd) ako exminister obrany vedel, že armáda sa potrebuje modernizovať, meniť techniku a zabezpečovať vojakov. Uviedol to na tlačovej konferencii minister obrany Peter Gajdoš (SNS) v reakcii na žiadosť poslanca, smerovanú na premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Toho žiadal, aby sa o veľkých projektoch rezortu obrany do volieb nerozhodovalo.povedal minister. Zároveň dodal, že tieto problémy sa riešia systematicky v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja obrany s výhľadom do roku 2030.V reakcii na poslanca pokračoval aj tajomník služobného úradu rezortu obrany Ján Hoľko. Ten uviedol, že od roku 2006 do roku 2016 bola na modernizáciu armády použitá 1 miliarda eur. V súvislosti s tým vyzval bývalých ministrov obrany, aby mu ukázali, ktorý projekt za tú sumu realizovali. Na margo možného pozastavenia armádnych projektov uviedol, že keď sa raz spustí výroba, vývoj a výskum, tak sa to nedá vrátiť späť, „lebo to zaplatíte trikrát“.Poslanec Fedor označuje modernizáciu slovenských ozbrojených síl za nevyhnutnosť. Zároveň však schvaľovanie "rozporuplných a finančne náročných" projektov pár mesiacov pred voľbami nepovažuje za zodpovedné ani odôvodnené. Projekty v hodnote asi 1,5 miliardy eur sú podľa Fedora obrovským záväzkom pre budúce vlády, ďalšie štátne rozpočty a občanov.Premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) nevidí dôvod komentovať Fedorovu výzvu. Avizoval, že o všetkom bude rozhodovať vláda ako kolektívny orgán.