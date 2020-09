Navaľnyj po prebratí z kómy čelí ďalšiemu problému, počas pobytu v nemocnici mu zmrazili majetok

Hospitalizácia po otrave novičokom

24.9.2020 (Webnoviny.sk) - Kým ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj ležal v kóme v berlínskej nemocnici Charité, ruský súd stihol zmraziť jeho majetok.Ako vo videu uviedla hovorkyňa 44-ročného politika a protikorupčného aktivistu Kira Jarmyšová , ešte 27. augusta súdni exekútori oznámili zákaz transakcií týkajúcich sa Navaľného podielu na byte na predmestí Moskvy. "Alexejove účty boli zároveň zmrazené," dodala.Ako ďalej Jarmyšová podotkla, takýto krok proti Navaľnému znamená, že byt jeho rodiny vo viacpodlažnom bytovom dome na juhovýchode Moskvy nie je možné predať, poskytnúť ako dar alebo zaťažiť hypotékou. Navaľnému to však nebráni, aby v ňom býval.Navaľnyj v nemocnici skončil po tom, ako mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Podľa viacerých zahraničných expertíz bola dôvodom otrava nervovoparalytickou látkou typu novičok. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. O dva dni neskôr ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v Berlíne.V Nemecku bol vyše týždňa v umelom spánku, zatiaľ čo mu podávali protilátku. Minulý týždeň sa jeho stav zlepšil a mohli ho odpojiť aj od umelej pľúcnej ventilácie. Odvtedy už Navaľnyj zverejnil viacero fotografií z nemocnice a priebežne informuje o svojom zotavovaní. Nemecká nemocnica v stredu informovala, že jeho stav sa zlepšil natoľko, že ho mohli prepustiť.Prítomnosť novičoku, ktorý vyrábala armáda Sovietskeho zväzu na konci studenej vojny, v Navaľného tele potvrdilo laboratórium nemeckej armády a neskôr aj špecializované laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku.Podľa Navaľného spolupracovníkov ho pravdepodobne otrávili v hoteli v Tomsku, kde v jeho izbe našli fľašu na vodu so stopami spomenutej látky. Kremeľ však opakovane tvrdí, že ruské laboratóriá ani nemocnica v Omsku nenašli žiadne náznaky otravy.Novičokom sa predvlani pokúsili v Anglicku otráviť aj bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru.Ešte v roku 2006 vo Veľkej Británii zavraždili ďalšieho bývalého ruského agenta Alexandra Litvinenka . Zomrel po tom, ako sa na stretnutí v Londýne napil čaju s obsahom rádioaktívneho polónia-210. Litvinenko okrem iného napísal knihu o tom, že za útokmi na ruské obytné domy v septembri 1999, pri ktorých zahynulo 293 ľudí, neboli v skutočnosti teroristi, ale ruská tajná služba a samotný prezident Ruska Vladimir Putin , ktorý si nimi chcel pripraviť pôdu na neskoršiu vojnu v Čečensku.