Tlmočníci do posunkového jazyka sa konečne dočkali výplaty, s úradom vlády majú aj novú zmluvu

Tlmočníci už majú novú zmluvu

Protest za obnovenie tlmočenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR (MV SR) vyplatilo tlmočníkom do slovenského posunkového jazyka 12 705 eur. Agentúre SITA to potvrdil vedúci oddelenia vzťahov s médiami MV SR Petar Lazarov Ako ďalej priblížil, hodinová sadzba bola stanovená na 35 eur a zahŕňala v sebe všetky náklady na služby tlmočenia. Rátala sa tam aj doprava na miesto tlačovej konferencie, poskytovanie služieb cez víkend a štátny sviatok a tiež takzvaná čakacia doba na tlačovú konferenciu. Celkovo tak bolo dodaných 363 hodín tlmočenia.Lazarov doplnil, že Úrad vlády SR s tlmočníkmi vypracoval vlastnú zmluvu, na základe ktorej budú vykonávané tlmočenia do posunkového jazyka. Tlačový a informačný odbor úradu vlády túto informáciu pre agentúru SITA potvrdil. Uviedol tiež, že tlmočníkom bude úrad mesačne vyplácať odmeny za ich služby.„Tlmočníci budú počas rokovania vlády tlmočiť vyjadrenia ministrov pred rokovaním, ako aj brífingy členov vlády po skončení rokovania tak, aby nepočujúci mali k dispozícii všetky relevantné informácie,“ objasnili z úradu vlády. Slovenský zväz nepočujúcich zorganizoval 2. septembra krátko pred začatím rokovania vlády protest. Žiadali na ňom, aby sa na tlačových konferenciách a brífingoch obnovilo tlmočenie do slovenského posunkového jazyka.Medzi ich požiadavkami bolo aj to, aby sa urýchlil proces vyplatenia tlmočníkov za vykonanú prácu, keďže od začiatku tlmočenia na úrade vlády, čo predstavuje polrok, nedostali tlmočníci výplatu.Vedúci Úradu vlády SR Július Jakab vtedy v reakcii pre médiá uviedol, že tlmočníci mali pôvodne uzavretú zmluvu s ministerstvom vnútra na tlačové besedy krízového štábu. Na tie, ktoré organizoval Úrad vlády SR, chodili bez toho, aby s ním mali zmluvu.