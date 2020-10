Navaľnyj ukazuje na Putina a vraví, že stál za útokom novičokom

Plánuje sa vrátiť do Ruska

Jeho stav sa zlepšil

1.10.2020 (Webnoviny.sk) - Líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj , ktorý sa zotavuje v Nemecku po otrave nervovoparalytickou látkou typu novičok, obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina , že stál za týmto útokom. Navaľného stúpenci už niekoľko týždňov tvrdia, že takúto akciu bolo možné nariadiť iba z najvyšších miest. Kremeľ však vytrvalo popiera účasť na otrávení 44-ročného Putinovho kritika."Nemám žiadne ďalšie verzie toho, ako bol trestný čin spáchaný," uviedol Navaľnyj v krátkom výňatku rozhovoru pre nemecký magazín Der Spiegel. V rozhovore pre populárne periodikum taktiež prezradil, že sa časom plánuje vrátiť do Ruska. "Mojou úlohou je byť človekom, ktorý sa nebojí. A ja sa nebojím," podotkol.Navaľnyj v nemocnici skončil po tom, ako mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti.O dva dni neskôr ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v Berlíne. Tam bol vyše týždňa v umelom spánku, zatiaľ čo mu podávali protilátku.Pred dvomi týždňami sa jeho stav zlepšil a mohli ho odpojiť aj od umelej pľúcnej ventilácie. Odvtedy už Navaľnyj zverejnil viacero fotografií a priebežne informuje o svojom zotavovaní.Prítomnosť novičoku, ktorý vyrábala armáda Sovietskeho zväzu na konci studenej vojny, v Navaľného tele potvrdilo laboratórium nemeckej armády a neskôr aj špecializované laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku.Podľa Navaľného spolupracovníkov ho pravdepodobne otrávili v hoteli v Tomsku, kde v jeho izbe našli fľašu na vodu so stopami spomenutej látky. Kremeľ však opakovane tvrdí, že ruské laboratóriá ani nemocnica v Omsku nenašli žiadne náznaky otravy, a odoláva medzinárodnému tlaku na začatie trestného vyšetrovania.