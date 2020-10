Trump a Biden si už nebudú skákať do reči, nové plány predvolebnej debaty už skritizoval prezidentov tím

Spochybňovanie inteligencie a označovanie za klauna

Odmietol odsúdiť rasistov

1.10.2020 (Webnoviny.sk) - Komisia, ktorá dozerá na americké predvolebné debaty, plánuje zmeny, aby zabezpečila, že ďalšie dve stretnutia Donalda Trumpa Joea Bidena budú usporiadanejšie. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na americké médiá.Oznámenie prišlo po utorkovej prvej chaotickej debate v Ohiu, ktorá sa nezaobišla bez vzájomného, miestami hlučného, prerušovania sa a osočovania, čo komplikovalo nielen prácu moderátorovi debaty Chrisovi Wallaceovi z Fox News, ale miestami odkláňalo pozornosť od toho, aké veľmi rozdielne plány s krajinou účastníci majú.Trump Bidena neustále prerušoval, čo viedlo k sérii chaotických slovných výmen, počas ktorých sa obaja pokúšali rozprávať jeden cez druhého. Trump okrem iného spochybňoval Bidenovu inteligenciu a ten ho zase označil za klauna.Jedným z opatrení by mohlo byť vypnutie mikrofónov v prípade, že si budú kandidáti skákať do reči. Tím prezidenta Trumpa už medzičasom plány komisie skritizoval.CBS News, s odvolaním sa na informovaný zdroj, uviedla, že komisia strávi nasledujúcich 48 hodín vypracovávaním nových pravidiel pre druhú debatu. Na vrchole zoznamu je pritom ovládanie mikrofónov oboch kandidátov, aby sa neprerušovali, konštatuje CBS s tým, že o pravidlách budú informovať oba tímy. Nebudú však mať možnosť o nich diskutovať.Tón a spôsob prvej debaty si vyslúžili kritiku naprieč Spojenými štátmi i zo zahraničia. Najviac však zarezonovalo, že Trump odmietol odsúdiť podporovateľov nadradenosti bielej rasy, ktorí mu vyslovili podporu.Násilnej krajne pravicovej skupine známej ako Proud Boys povedal, "ustúpte, čakajte" a pozornosť otočil na Antifu s tým, že problémom je ľavica. Proud Boys jeho vyjadrenia označili za historické a chválili sa podporou z jeho strany.Trump sa síce neskôr počas stredajšej tlačovej konferencie v Bielom dome snažil zo svojich vyjadrení vykrútiť, no jeho kritici trvajú na tom, že svojich rasistických podporovateľov odmietol odsúdiť.Do volieb, ktoré sa konajú 3. novembra, zostáva necelých päť týždňov. V niektorých kľúčových štátoch sa však už dá voliť predčasne. Prezidentských kandidátov dovtedy čakajú ešte dve debaty - 15. októbra v Miami a 22. októbra v Nashville.