Návrat Ďatelinku a zápasy na svetovej úrovni. Grand Opening RFA je tu!

10.5.2022 (Webnoviny.sk) - Už v sobotu 14. mája sa uskutoční v NTC aréne očakávaný Grand Opening organizácie RFA, na ktorom uvidíme 10 MMA zápasov a 3 REALFIGHT súboje.O hlavný zápas večera sa v MMA postará Milan Ďatelinka. Rodák z Považskej Bystrice sa nevie dočkať návratu do klietky a verí v riadny "požiar”. Jeho kondíciu overí stálica srbského MMA Nenad Avramovič, ktorý so svojím tímom berie tento zápas ako kariérnu výzvu.Česko-slovenský súboj medzi Sebastiánom Fapšom a Bernardom Plavcom v druhom hlavnom zápase (pod pravidlami Real Fight) sa postará o poriadnu prestrelku. Fapšo, ktorý je známy svojou tvrdosťou, sľubuje knokaut v prvom kole. Proti ale bude Bernard Plavec, ktorý zbieral skúsenosti na svetových turnajoch v zahraničí a dokázal sa prepracovať medzi špičku domácej scény.Chýbať nebude ani český super talent Leo Brichta. Ten poslednému súperovi nedal najmenšiu šancu, no čaká ho elitný Arthur Lima z Brazílie. Lima dominuje v zápasoch najmä na zemi, kde dokázal ukončiť 6 zo svojich 9 výhier. Už v sobotu sa dozvieme, či si Leo dokáže ustrážiť zem a presadiť si svoje silné stránky.Jozef Wittner smeruje do NTC arény dokázať, že je aktuálna jednotka welterovej váhy na Slovensku. Cestu mu však skríži súper z Maďarska Martin Kálucz, ktorý má misiu zviditeľniť maďarské MMA dominantným výkonom a výhrou.Fanúšikovia sa rovnako môžu tešiť na vždy atraktívny súboj Miroslava Broža, návrat Mariána Jakubíka, v postoji na súboj Kadaša s Bereczkim a atraktívny zápas vychádzajúcich hviezd Jakuba Kroftu a Jacoba Mikulu.Grand Opening RFA štartuje v sobotu 14. mája od 17:00 a PPV si môžete zakúpiť na https://realsport.tv/#/ Boris Marhanský, majiteľ organizácieInformačný servis