Iniciatíva Mier na Ukrajine si na Slavíne uctila obete vojny na Ukrajine a povedala nie rašizmu (foto)

Rašizmus a genocída



Mier na Ukrajine

Iniciatíva Mier na Ukrajine vznikla ako odpoveď na agresiu Ruska na slobodnú Ukrajinu. Iniciatíva požaduje zabezpečenie humanitárnych koridorov a bezpečnej evakuácie civilistov, okamžité zastavenie odoberania ropy a plynu z Ruska a kompletné odpojenie ruských bánk zo systému SWIFT.



Tiež chce pomôcť Ukrajincom brániť zem aj vzduch všetkými dostupnými prostriedkami, pomôcť zabezpečiť ochranu ukrajinských jadrových zariadení a zastaviť dezinformácie šírené v mediálnom a internetovom priestore.



10.5.2022 (Webnoviny.sk) - Rusi na Ukrajine už tretí mesiac páchajú vojnové zverstvá a šliapu po odkaze víťazstva nad fašizmom. V tlačovej správe to vyhlásili predstavitelia iniciatívy Mier na Ukrajine, ktorí si vpripomenuli pamiatku obetí vojnových zločinov Ruska na Ukrajine. Počas podujatia čítali mená ukrajinských vojakov, ktorí padli od začiatku ruskej invázie 24. februára.„Dátum 9. máj si budeme už navždy pamätať ako deň veľkej ruskej hanby a pripomenutia si utrpenia ukrajinského ľudu a vojnových zločinov, za ktoré sa musí Putin a kremeľská verchuška zodpovedať,“ povedal Marián Kulich z iniciatívy Mier na Ukrajine.Doplnil, že propaganda ruského prezidenta Vladimira Putina zneužíva odkaz dňa víťazstva nad hitlerovským fašizmom a že táto propaganda viedla k ohavnej vojne a k označeniu aj Slovenska za nepriateľa.„Je to odborná verejnosť, ktorá Putinov režim hodnotí ako čoraz viac fašistický. Termín pre jeho ruskú formu znie rašizmus. Rašizmus a genocída ukrajinského ľudu so sebou k dnešnému dňu nesie obrovské množstvo nevinných obetí - zavraždených, mučených, znásilnených či násilne deportovaných. Spoločne hovoríme nie rašizmu,“ povedala ďalšia z členov iniciatívy Mier na Ukrajine Ľudmila Verbická.