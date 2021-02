Návrat Fernanda Alonsa do seriálu F1 znepríjemnila nehoda na bicykli a zlomená čeľusť

Úplný oddych

Dvojnásobný šampión

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Skúsený španielsky pilot formuly 1 Fernando Alonso podstúpil operáciu zlomeniny hornej čeľuste, ktorú utrpel pri nehode na bicykli. Ako informuje jeho tím Alpine F1, Španiel by sa mal bez problémov plne zotaviť.Incident sa udial vo štvrtok vo Švajčiarsku, Alonso po ňom putoval do nemocnice a tam zostane ešte 48 hodín na pozorovaní."Teraz ho čaká niekoľko dní úplného oddychu, po ktorom by sa mal postupne vrátiť do tréningového procesu. Očakávame, že to neovplyvní jeho prípravu na novú sezónu," uvádza sa v správe stajne F1.Na tímy prestížneho seriálu čakajú predsezónne testy od 12. marca na okruhu v bahrajnskom Sachíre, kde sa 28. marca uskutočnia aj úvodné preteky novej sezóny F1.Už 39-ročný Španiel sa do kolotoča F1 vracia po trojročnej pauze, zatiaľ naposledy jazdil za McLaren v roku 2018.Alonso v minulosti dvakrát získal titul svetového šampióna, bolo to ešte v rokoch 2005 a 2006 v Renaulte. A práve tím Alpine F1 je jeho pokračovateľom.Na Španielovom konte je 97 pódií v kolotoči F1 a 32 víťazných Veľkých cien.