Najlepšími basketbalistami Slovenska sú opäť Bálintová a Brodziansky, trénerom vládne Hejková

Bálintová vyhrala tretíkrát v rade

Tradíciu nechceli prerušiť



Najlepší basketbalisti Slovenska 2020



anketa SBA



MUŽI: 1. Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona/Šp.) 421, 2. Mário Ihring (Spišskí Rytieri) 303, 3. Šimon Krajčovič (Patrioti Levice) 297, 4. Marek Doležaj (Syracuse Orange/USA) 201, 5. Michael Fusek (Inter Bratislava) 158, 6. Kyle Kuric (FC Barcelona/Šp.) 154, 7. Tomáš Pavelka (Valencia Basket/Šp.) 150, 8. Richard Körner (Inter Bratislava) 140, 9. Róbert Rožánek (BKM Lučenec) 75, 10. Boris Bojanovský (Patrioti Levice) 73 bodov.



ŽENY: 1. Barbora Bálintová (Arka Gdyňa/Poľ.) 400, 2. Sabína Oroszová (Allianz GEAS Sesto San Giovanni/Tal.) 274, 3. Angelika Slamová (Arka Gdyňa/Poľ.) 231, 4. Anna Jurčenková (Young Angels Košice) 204, 5. Žofia Hruščáková (Galatasaray Istanbul/Tur.) 194, 6. Terézia Páleníková (Piešťanské Čajky) 180, 7. Miroslava Praženicová (MBK Ružomberok) 119, 8. Ivana Jakubcová (Luce Le Mura Lucca/Tal.) 69, 9. Nikola Dudášová (PEAC Pécs/Maď.) 55, 10. Timea Sujová (ŠBK Šamorín) 32 bodov.



TRÉNER ROKA: 1. Natália Hejková (ZVVZ USK Praha) 80, 2. Maroš Kováčik (Nadežda Orenburg, ženy Poľska) 38, 3. Juraj Suja (MBK Ružomberok, ženy Slovenska) 33, 4. Peter Jankovič (BKM Lučenec, asistent ženy SR) 30, 5. Štefan Svitek (ženy Česka) 28 bodov.

MLÁDEŽNÍCKY TRÉNER ROKA: 1. Karol Wimmer (Inter Bratislava) 54, 2. Roman Ivan (Inter Bratislava) 54, 3. Jozef Ištok (BK Lokomotíva Sereď) 16 bodov; o poradí na 1. a 2. mieste rozhodol vyšší počet umiestení v prvej trojke.

CHLAPČENSKÝ TALENT ROKA: 1. Timotej Malovec (Inter Bratislava) 71 bodov.

DIEVČENSKÝ TALENT ROKA: 1. Barbora Bohušová (Young Angels Košice) 49 bodov.



: 1. Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona/Šp.) 421, 2. Mário Ihring (Spišskí Rytieri) 303, 3. Šimon Krajčovič (Patrioti Levice) 297, 4. Marek Doležaj (Syracuse Orange/USA) 201, 5. Michael Fusek (Inter Bratislava) 158, 6. Kyle Kuric (FC Barcelona/Šp.) 154, 7. Tomáš Pavelka (Valencia Basket/Šp.) 150, 8. Richard Körner (Inter Bratislava) 140, 9. Róbert Rožánek (BKM Lučenec) 75, 10. Boris Bojanovský (Patrioti Levice) 73 bodov.: 1. Barbora Bálintová (Arka Gdyňa/Poľ.) 400, 2. Sabína Oroszová (Allianz GEAS Sesto San Giovanni/Tal.) 274, 3. Angelika Slamová (Arka Gdyňa/Poľ.) 231, 4. Anna Jurčenková (Young Angels Košice) 204, 5. Žofia Hruščáková (Galatasaray Istanbul/Tur.) 194, 6. Terézia Páleníková (Piešťanské Čajky) 180, 7. Miroslava Praženicová (MBK Ružomberok) 119, 8. Ivana Jakubcová (Luce Le Mura Lucca/Tal.) 69, 9. Nikola Dudášová (PEAC Pécs/Maď.) 55, 10. Timea Sujová (ŠBK Šamorín) 32 bodov.: 1. Natália Hejková (ZVVZ USK Praha) 80, 2. Maroš Kováčik (Nadežda Orenburg, ženy Poľska) 38, 3. Juraj Suja (MBK Ružomberok, ženy Slovenska) 33, 4. Peter Jankovič (BKM Lučenec, asistent ženy SR) 30, 5. Štefan Svitek (ženy Česka) 28 bodov.: 1. Karol Wimmer (Inter Bratislava) 54, 2. Roman Ivan (Inter Bratislava) 54, 3. Jozef Ištok (BK Lokomotíva Sereď) 16 bodov; o poradí na 1. a 2. mieste rozhodol vyšší počet umiestení v prvej trojke.: 1. Timotej Malovec (Inter Bratislava) 71 bodov.: 1. Barbora Bohušová (Young Angels Košice) 49 bodov.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Najlepšími basketbalistami Slovenska sú po roku opäť Barbora Bálintová a Vladimír Brodziansky . Táto pocta za rok 2020 im patrí na základe oficiálnej ankety Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA), ktorej výsledky uverejňuje asociácia vzhľadom na pandemickú situáciu iba "elektronicky" bez tradičného slávnostného večera.Opora mužskej reprezentácie Vladimír Brodziansky sa dostal na vrchol ankety druhý raz vo svojej kariére.Na budúci týždeň ho aj so spoluhráčmi čaká záver predkvalifikácie MS 2023 v kosovskej Prištine. Barbora Bálintová sa víťazkou ankety stala dokonca tretí raz za sebou.Uplynulú sobotu sa ako kapitánka tímu Slovenska tešila v Piešťanoch aj so spoluhráčkami z postupu na ME, ktoré budú v júni vo Francúzsku a Španielsku."Tradíciu ankety sme nechceli prerušiť ani v tomto náročnom období. Najmä preto, že sa nová sezóna rozbehla takmer v plnom rozsahu a naši hráči i hráčky, takisto tréneri, dosiahli v uplynulom roku viacero pozoruhodných výsledkov, ktoré si zaslúžia túto osobitnú pozornosť. Ocenenia najlepším odovzdáme v príhodnom čase, keď súčasná pandemická situácia poľaví,“ vyjadril sa na margo ankety a jej výsledkov prezident SBA Miloš Drgoň.Významnú pozornosť si z výsledkov zasluhuje Natália Hejková , ktorá sa víťazkou ankety v kategórii tréner roka stala jubilejný 20. raz.Túto poctu získala predtým v rokoch 1990, 1994 - 2003 (šnúra 10 triumfov), potom 2007 a 2008, znova 2014 až 2020 (sedemkrát za sebou).