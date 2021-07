Návrat k cestovateľskému semaforu sa nekoná, nezaočkovaní musia ísť po prekročení hraníc do karantény

Povinná registrácia do e-hranice

Výnimky z karantény

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaočkovaní navrátilci spoza hraníc budú musieť aj naďalej podstúpiť karanténu. Vyplýva to z aktualizovanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva , ktorá nadobudne platnosť v pondelok 19. júla. Dovtedy ostáva v platnosti aktuálna vyhláška. V tlačovej správe o tom informovala Daša Račková , hovorkyňa ÚVZ SR.„Vyhláškou sa nastaví približne rovnaký režim na hraniciach, ako je v súčasnosti, so zapracovanými výhradami Ústavného súdu SR, ktoré sa týkali osôb krátko po prvej dávke očkovania,“ uviedla Račková.Dodala, že v praxi nenastane návrat k cestovateľskému semaforu. Cieľom novej vyhlášky je predísť významným zmenám na hraniciach pre šírenie delta variantu koronavírusu Oproti predošlej vyhláške sa v najnovšej mení definícia plne zaočkovanej osoby. Za tú sa považuje osoba najmenej 14 dní, ale nie viac než 12 mesiacov, po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou, ďalej osoba najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov, po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou alebo osoba najmenej 14 dní, a nie viac než 12 mesiacov.Ale tiež po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti koronavírusu podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.Zaočkovaná osoba nemusí po návrate na Slovensko nastúpiť do karantény. Pri vstupe na Slovensko sa musí vedieť preukázať potvrdením o očkovaní a registrácii v systéme e-hranica. Jednorazová registrácia v systéme platí pre zaočkovaných šesť mesiacov. Pri kontrole sa možno preukázať potvrdením o očkovaní aj z iných krajín, musí však byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.Nezaočkované osoby sa musia pred návratom registrovať prostredníctvom portálu e-hranica pri každom návrate zo zahraničia. Po návrate na Slovensko je povinná podstúpiť 14-dňovu karanténu, ktorú je možné najskôr v piaty deň ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu.„Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v e-hranici,“ uvádza sa vo vyhláške.Nezaočkované osoby majú z karantény výnimku, ak nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 kilometrov, prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z a do iných krajín EÚ alebo poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu. Zoznam ďalších výnimiek je k dispozícii na webovej stránke ÚVZ SR.