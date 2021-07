Obete nútenej sterilizácie v Česku sa môžu dočkať odškodnenia, návrh zákona má v rukách Senát

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Komisárka Rady Európy pre ľudské práva podporila prijatie návrhu zákona o jednorazovom finančnom odškodnení obetí nezákonných nútených sterilizácií v Českej republike. V liste českému Senátu, o ktorom v tlačovej správe v piatok informoval jej úrad, Dunja Mijatovičová zároveň vyzvala hornú komoru parlamentu, aby prijala danú legislatívu.Návrh zákona už v júni odobrila Poslanecká snemovňa, odkiaľ sa následne presunul do Senátu. Ten by mal podľa komisárky využiť príležitosť, aby umožnil „obetiam dosiahnuť mieru spravodlivosti a posunúť sa vpred“.Prijatie zákona by „znamenalo významný krok vpred smerom k ustanoveniu prístupného a efektívneho mechanizmu na zabezpečenie toho, aby obete dostali odškodné za utrpenú ujmu, ako to vyžaduje záväzok Českej republiky v oblasti ľudských práv,“ napísala tiež v liste Mijatovičová.Organizácie na ochranu ľudských práv sú presvedčené, že v Česku bez súhlasu sterilizovali stovky rómskych žien. Odhaduje sa, že do 400 žien bude oprávnených na jednorazové odškodné v sume 300-tisíc českých korún. Právo na odškodné by mali mať ženy sterilizované v rokoch 1966 až 2012. Na uplatnenie nároku budú mať tri roky od nadobudnutia účinnosti zákona.