 Tlačové správy

Návrat ku koreňom Šíravy: Zemplínske múzeum s pozvánkou na silvestrovskú vernisáž


Tradičná silvestrovská vernisáž sa tento rok obracia na vyobrazenie histórie "slovenského mora". Vernisáž, ktorá sa stala jednou z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatí na ...



zemplin_1 676x450 10.12.2025 (SITA.sk) - Tradičná silvestrovská vernisáž sa tento rok obracia na vyobrazenie histórie "slovenského mora”.


Vernisáž, ktorá sa stala jednou z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatí na Zemplíne, sa v roku 2025 vracia ku svojim koreňom. Tohtoročná myšlienka silného spojenia s regiónom sa odvoláva na jeden z jeho najvzácnejších symbolov - jedinečné vodné dielo, ktoré je v užívaní už skoro 60 rokov.

Obrazy slovenského mora


Zemplínska Šírava sa od začiatku užívania, konkrétne od 12. augusta 1966, stala populárnou turistickou destináciou a v priebehu histórie dokonca druhým najnavštevovanejším turistickým centrom, hneď po Vysokých Tatrách. Zároveň sa stala aj inšpiráciou a námetom pre mnohé výtvarné diela, ktoré dokázali zachytiť krásu dominanty krajiny pod Vihorlatom.

Pri príležitosti 60. výročia "slovenského mora” vás Zemplínske múzeum pozýva na silvestrovskú vernisáž s názvom "Zemplínska šírava 60" v historických priestoroch kaštieľa rodu Sztáray. Unikátna prezentácia predstaví širokú škálu výtvarných prác na plátne od významných osobností slovenského maliarstva.

Vychutnajte si aj vy dedičstvo zemplínskej výtvarnej tradície, zhmotnené v jedinečných dielach zo zbierkového fondu Zemplínskeho múzea v Michalovciach a Východoslovenskej galérie v Košiciach. História Zemplína opäť ožíva - už 31.decembra 2025.

Cesta časom


Počiatok myšlienky silvestrovskej vernisáže sa zrodil v polovici 70. rokov. Z iniciatívy menších výstav sa v roku 1987, výstavou k 100. výročiu narodenia Teodora Jozefa Moussona, stala každoročná kultúrna udalosť, ktorá predstavuje tvorbu popredných slovenských aj zahraničných umelcov.

Počas rekonštrukcie kaštieľa rodu Sztáray sa výstavy dočasne presunuli do iných priestorov no po ukončení prác sa v roku 2019 slávnostne vrátili späť v novom šate. Tradíciu na dva roky prerušila pandémia, no od roku 2022 pokračuje s tematickými výstavami pripomínajúcimi osobnosti, dejiny a kultúrne dedičstvo Zemplína.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Návrat ku koreňom Šíravy: Zemplínske múzeum s pozvánkou na silvestrovskú vernisáž © SITA Všetky práva vyhradené.

