Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 10.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Radúz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. decembra 2025

Pasivita Rašiho podľa liberálov ochromuje ústavný súd, negatívne dôsledky neúplnosti pléna potvrdil aj Fiačan


Tagy: Predseda parlamentu sudca ústavného súdu

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje, že predseda Národnej rady SR



Zdieľať
6617e5bf11f20066961355 676x451 10.12.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje, že predseda Národnej rady SR Richard Raši neplní zákonnú povinnosť vyhlásiť voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu SR. Poslanci Vladimíra Marcinková, Ondrej Dostál a Mária Kolíková pripomínajú, že od 1. októbra 2023 chýba na Ústavnom súde SR jeden sudca, avšak parlament v utorok tento procedurálny návrh neschválil. SaS plánuje naďalej upozorňovať na porušovanie zákonnej povinnosti.


Poslankyňa Vladimíra Marcinková zdôrazňuje, že predseda parlamentu nemôže svojvoľne držať ústavný súd v neúplnom zložení. "Ak zákon hovorí, že voľbu je potrebné vyhlásiť bezodkladne, znamená to bezodkladne. Je neprijateľné, že predseda parlamentu, súčasný, aj jeho dvaja predchodcovia, sabotujú činnosť Ústavného súdu SR," uvádza.

Ochromenie ústavného súdu


Poslanec Ondrej Dostál upozorňuje, že pasivita predsedu parlamentu ochromuje ústavný súd. Koalícia by podľa neho namiesto riešenia vlastných sporov mala plniť zákonné povinnosti. Poukazuje na to, že úloha parlamentu je umožniť prezidentovi vymenovať sudcu a nie blokovať celý mechanizmus.

Predložené uznesenie vyzýva predsedu národnej rady, aby okamžite vyhlásil voľbu kandidátov na ústavného sudcu a informoval o tom bezodkladne predsedu Ústavného súdu SR. Vladimíra Marcinková vyzýva koalíciu, aby prestala riešiť vlastné vnútorné spory a začala si plniť zákonné povinnosti.

Negatívne dôsledky potvrdil aj Fiačan


Negatívne dôsledky neúplnosti pléna ústavného súdu potvrdzuje aj jeho predseda Ivan Fiačan. Ten vystúpil v pléne parlamentu vo štvrtok 28. novembra a apeloval na poslancov, aby zvolili kandidátov na sudcu ústavného súdu.

"Národná rada nie je už viac ako dva roky schopná splniť si svoju ústavnú povinnosť zvoliť potrebný počet kandidátov na jedno uvoľnené miesto sudcu ústavného súdu a následne týchto kandidátov navrhnúť pánovi prezidentovi, aby ten mohol chýbajúceho sudcu vymenovať," skonštatoval vtedy Fiačan. Poukázal tiež na to, že neúplnosť pléna výrazne vplýva na rozhodovaciu činnosť súdu.

Ako predseda ústavného súdu upozornil počas svojho vystúpenia, ÚS SR už v dvoch veciach s vážnym celospoločenským dosahom v konaní o súlade právnych predpisov nie je schopný prijať meritórne rozhodnutie. Žiadny návrh na rozhodnutie totiž nezískal podporu potrebnej väčšiny siedmich hlasov sudcov.

"Znamená to, že už dlhšiu dobu nie je odstránená právna neistota v tom, či tieto právne predpisy sú, alebo nie sú v súlade s ústavou alebo medzinárodnými predpismi," ozrejmil Fiačan.


Zdroj: SITA.sk - Pasivita Rašiho podľa liberálov ochromuje ústavný súd, negatívne dôsledky neúplnosti pléna potvrdil aj Fiačan © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda parlamentu sudca ústavného súdu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Návrat ku koreňom Šíravy: Zemplínske múzeum s pozvánkou na silvestrovskú vernisáž
<< predchádzajúci článok
Balogh chce preskúmať rozhodnutie Žilinku o jeho odvolaní, skritizoval aj Úrad na ochranu oznamovateľov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 