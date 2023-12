Návrat sôch Panny Márie a sv. Jozefa dal bodku za rekonštrukciou Námestia SNP v Trnave (foto)

Sochy vytvoril Pavol Čambál

Rekonštrukcia námestia SNP

1.12.2023 (SITA.sk) - Do verejného priestoru v Trnave sa piatok po desiatkach rokov vrátili sochy Panny Márie a sv. Jozefa. V tomto prípade ide o kópie, originály sôch neznámeho autora z roku 1770 sú uložené v priestoroch Krajského pamiatkového úradu v Trnave.Ich inštalovanie je zároveň bodkou za rekonštrukciou Námestia SNP, čo je jedna z najväčších investícii mesta v tomto roku. Stavbárom, ktorí začali s prácami v polovici januára, zostávajú už len menšie dokončovanie práce.Kópie oboch sôch vytvoril akademický sochár Pavol Čambál. „Mal som k dispozícii originály, ktoré sú značne poškodené. V ateliéri sme preto museli doplniť najväčšie úbytky hmoty provizórnym materiálom. Potom bola vytvorená negatívna viacstupňová forma, do ktorej sa naliala zmes kamennej drviny a bieleho cementu,“ popísal vznik sôch a ich podstavcov Čambál.Z originálnych sôch, ktoré sú zapísané v zozname pamätihodností Trnavy, provizórny materiál odstráni a vráti ich pamiatkárom. Terajšie umiestnenie sôch je podľa neho už ich štvrtá pozícia v rámci Trnavy.Úplne prvá nie je známa, boli pravdepodobne niekde v centre, ďalšie boli vždy pri mostoch nad tokom Trnávky. Návrat sôch na námestie požadoval ešte v roku 2008 vtedajší mestský poslanec Bohumil Chmelík, dočkal sa až po pätnástich rokoch.Rekonštrukcia námestia, ktoré je vstupnou bránou do centra Trnavy, priniesla nejedno prekvapenie mestu ako investorovi, ale aj stavebnej spoločnosti, ktorá je dodávateľom prác.Od významných archeologických nálezov cez rozmáčané podložie okolo toku Trnavky až po výslednú cenu. Tá sa najskôr vyšplhala z pôvodne vysúťažených 2,8 milióna na viac ako tri milióny eur.Zo zatiaľ posledného zverejneného dodatku k zmluve vyplýva, že po odrátaní upravených položiek je výsledná cena na úrovni 2,6 milióna eur. Trnava získala na túto investíciu 1,8 milióna eur z eurofondov.Námestie SNP dostalo nové spevnené povrchy, obnovené boli inžinierske siete a vysadená bola nová zeleň. Na námestí po diskusiách zostal aj pamätník Víťazstvo. Súčasťou prác bola aj oprava technickej pamiatky, ktorou je prekrytie toku Trnávky v tejto časti mesta.