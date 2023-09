Návrat zamestnancov z home-office do kancelárií pokračuje

Očakáva sa, že návrat do kancelárií bude pokračovať, a to už v tomto roku

Home office znižuje produktivitu

Pre zamestnancov je najdôležitejšia dobrá dostupnosť

Dobrá správa pre investorov realitných fondov

18.9.2023 (SITA.sk) -Domohol tomu aj home-office s jeho menej predvídateľným a dlhším pracovným harmonogramom a stieraním rozdielov medzi prácou a oddychom. Stres sa pritom spája s fyzickými a psychickými zdravotnými ťažkosťami, a môže viesť aj k nižšej produktivite.Najnovší stredoeurópsky prieskum CBRE o obsadenosti kancelárií (CEE Office Occupier Sentiment Survey) zistil, že. "Momentálne sa miera fyzickej obsadenosti kancelárií pohybuje medzi 26 až 60%, pričom záleží od mnohých faktorov, vrátane sektoru a typu spoločnosti, platnej home office politiky, či prístupu manažmentu k riadeniu zamestnancov," hovorí Peter Gróf, riaditeľ oddelenia Workplace stratégií CBRE Slovensko.Dôvodov pre návrat do kancelárií je niekoľko. Na strane zamestnancov sú to najmä často nevyhovujúce pracovné podmienky doma, nižšia viditeľnosť v prípade záujmu o kariérny rast a náročnejší nábeh a zaúčanie sa u nováčikov. "Najväčšiu výhodu práce z kancelárie vidíme pri činnostiach vyžadujúcich kolaboráciu, spoločné rozmýšľanie a sociálny kontakt. Osobné stretnutia sú obvykle efektívnejšie ako online. Som presvedčená, že budúcnosť práce je hybridná a zdravý pomer medzi prácou z kancelárie a domu je nevyhnutný pre rozvoj firemnej kultúry a udržanie spokojnosti zamestnancov. Kancelárie preto budú mať svoje nezastupiteľné miesto aj v budúcnosti," hovorí Pavla Krauspe, riaditeľka prevádzky a HR spoločnosti GoHealth Slovakia.Podľa štúdií vedcov z Massachusetts Institute of Technology, a tiež z University of California v Los Angeles mali pracovníci zodpovední za zadávanie údajov do systémov pri práci z domu produktivitu zníženú až o 18 percentuálneho bodu. Dôvodom je podľa nich sťažená spolupráca s kolegami, vrátane absencie možnosti obrátiť sa na kolegu/kolegyňu o radu. Aj vedci sa preto domnievajú, že budúcnosť práce bude hybridná.Návrat zamestnancov do kancelárií má podporiť aj ich redizajn. Firmy chcú, aby kancelárie pôsobili útulnejšie, otvorenejšie a podporovali spoluprácu a sociálny kontakt. Niekedy však redizajn nestačí a firmy sú nútené zmeniť aj lokalitu. Podľa európskeho prieskumu CBRE je dĺžka dochádzania do práce najdôležitejším faktorom pri výbere zamestnávateľa hneď po plate a kompenzáciách. Dostupnosť sa stáva kľúčom pri výbere kancelárskej budovy aj pre firmy na Slovensku. Žiadané sú okrem toho kvalitné služby priamo v budove alebo blízkom okolí. Medzi ďalšie dôležité kritériá patrí čoraz častejšie aj udržateľnosť samotnej budovy, ktorá je dôležitá pre takmer 60% účastníkov prieskumu.Tento vývoj praje realitným fondom s kvalitnými kancelárskymi nehnuteľnosťami a ich investorom. Napríklad prémiové kancelárske budovy Investičného Realitného Fondu HB Reavis , ktoré sa nachádzajú v novom downtowne hlavného mesta, spĺňajú všetky tieto nároky. "Naše kancelárske budovy majú zelený certifikát, poskytujú výbornú dostupnosť a všetky potrebné služby. Výsledkom je, že sú obsadené v priemere na 90%, pričom nájomné zmluvy sú uzatvorené väčšinou na štyri roky," hovorí Investičného Realitného Fondu HB Reavis . Podľa odborníkov na reality zostane dopyt po kancelárskych budovách v štandarde A a A+ v Bratislave naďalej silný. "Očakávame, že tento vývoj bude naďalej podporovať atraktívne výnosy z nášho fondu. Od jeho založenia pred takmer dvanástimi rokmi sme dokázali našim investorom zabezpečiť celkový," dodáva J. Hromada. Do fondu môžete investovať do konca septembra bez vstupného poplatku.Informačný servis